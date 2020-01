Llum verda per instal·lar a Sarrià un punt de recàrrega per a vehicles de gas natural

El poble de Sarrià de Ter comptarà amb una gasinera, un punt de subministrament de gas natural comprimit per a vehicles, que es convertirà en el quart de la província de Girona. La Comissió territorial d'Urbanisme ha donat llum verda a la sol·licitud de posar un sortidor de gas natural a l'estació de servei que hi ha l'entrada de Sarrià, a l'avinguda de França.

A la província de Girona només hi ha tres punts de recàrrega d'aquest tipus de combustible. Dos són a la ciutat de Figueres i un altre, a Salt. Aquest darrer es troba concretament a les instal·lacions de Naturgy de la vila (al passeig del Marquès de Camps), però té un ús restrictiu. És a dir, per utilitzar-lo es necessita sol·licitar permís prèviament a la companyia. Llavors, a través d'una targeta, es pot fer ús d'aquest sortidor.

Precisament, el fet que hi hagi tants pocs punts de recàrrega a la província de Girona està dificultant la venda d'aquest tipus de vehicles. Així ho explica Albert Gili, director comercial de Proauto Seat de Girona. «Els punts de càrrega són molt limitats, es necessiten més infraestructures i que les marques apostin per aquest tipus de tecnologia», afirma.

Tot i això, ja s'estan venent cotxes d'aquest tipus a Girona, un negoci que va començar el 2018 al territori. El 5% de les matriculacions que es van fer el 2019 al concessionari Seat Girona han sigut amb gas natural comprimit (GNC). La marca va començar a fabricar cotxes a gas amb un únic model, l'Ibiza, i ara ja compten amb gairebé tota la gamma de cotxes: el León, l'Arona i el Mii. «Hem fet una aposta ferma», afirma.



Funcionament

Els cotxes híbrids que funcionen amb gas natural comprimit (GNC) tenen dos dipòsits: un per a la gasolina i l'altre per al gas natural. El cotxe és propulsat per gas natural en tot moment. Ara bé, quan aquest s'esgota, automàticament el cotxe avança gràcies a la gasolina. «No notes la diferència, ni el canvi d'un combustible a un altre, que es fa automàticament encara que el cotxe estigui en marxa», explica Albert Gili.

A poc a poc, sense fer soroll, els cotxes híbrids propulsats de manera combinada amb gasolina i amb gas estan ocupant el seu espai en un mercat que cada vegada té una orientació més ecològica. I és que a banda del gas natural comprimit, també hi ha el gas liquat de petroli (GLP), una barreja de butà i propà. Per a aquest tipus de combustible és més fàcil trobar punts de subministrament i, per tant, també hi ha més vehicles GLP que circulen pels carrers.

Ara bé, segons explica Albert Gili, aquest tipus de combustible no és tan net com el gas natural perquè no deixa de ser un derivat del petroli. «La fabricació del gas natural és més neta», afirma. I també és més barat. Albert Gili detalla els preus: fer 100 km amb un cotxe de gasolina costa 6 ?; amb un híbrid elèctric, 5,38 ?; amb GLP, 5,09?; amb dièsel, 4,96?; i amb GNC, 3,15? i, a més, el vehicle no té un increment de preu per equipar-lo amb aquesta tecnologia.



Competència amb els elèctrics

Els cotxes de gas s'han convertit en uns grans competidors dels cotxes elèctrics. Hi ha certes diferències que distancien aquests dos models, que detalla el director comercial de la Seat a Girona. «El GNC és millor perquè contamina menys i el cost per quilòmetre és menor», afirma. A més, els cotxes a gas, encara que tenen dos tipus d'energia propulsora i dos dipòsits, només tenen un motor i no necessiten bateries, a diferència dels híbrids elèctrics, la qual cosa és un punt a favor.