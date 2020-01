Menys fanalets esperen els Reis però cada vegada són més originals

El camí dels Reis Mags a través de la ciutat de Girona no va trobar ahir tants fanalets que ­guiessin la comitiva com en anys anteriors. Tot i això, Melcior, Gaspar i Baltasar no van tenir problemes per fer el tram final del seu llarg recorregut des de l'Orient fins la plaça del Vi. Els ulls il·luminats per l'emoció dels més petits van ser els guies perfectes per als tres Mags, que van arribar tard però plens d'energia al final del seu trajecte. Tot i trobar menys fanalets, els que duien els infants eren notablement més originals que abans: en forma de peix, de burro, de cotxe o d'atrapasomnis. Fins i tot s'hi va poder veure la cara d'en Mic del Super3. La majoria, a més, estaven fets pels mateixos nens i nenes, que els mostraven amb il·lusió a canvi d'un somriure del seu rei preferit.

La cavalcada va sortir a dos quarts de set de la tarda des dels jardins de les Pedreres, on la comitiva reial havia instal·lat el seu campament des de les quatre per saludar els infants i les seves famílies. En aquest racó tan màgic, els petits van poder assajar amb l'ajuda dels patges la tradicional cançó dels tres Reis per cantar-la ben fort una vegada iniciat el recorregut. I l'assaig es va notar quan, al llarg de la cavalcada pels principals vials del centre de la ciutat, petits i grans no paraven de cantar seguint el ritme de la comitiva. El volum augmentava a mesura que s'apropava una de les carrosses que transportaven Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar. També ho feia quan els Reis o el cuiner ruixaven el públic amb caramels o quan els patges més valents escalaven fins als balcons per portar caramels a la mainada que ho seguia des d'allà dalt.

Els tres Reis van baixar del seu campament a peu, començant el recorregut pels jardins de les Pedreres, passant pel passeig Fora Muralla, i van seguir per la pujada de les Pedreres, el carrer del Carme i la passera de l'Alferes Huarte fins al passeig General Mendoza. Allà van agafar les seves carrosses i van comneçar la cavalcada que va passar pel carrer Ultònia i Migdia, va creuar el carrer de la Creu per enfilar per Emili Grahit. Allà van girar per Joan Maragall fins la plaça Pompeu Fabra, van seguir per Gran Via Jaume I i l'avinguda Sant Francesc, per la plaça Catalunya i per la pujada del pont de Pedra fins la plaça del Vi, on havien d'arribar a les vuit, però van fer tard perquè s'havien entretingut a saludar els nens i nenes pel camí.

Una vegada a l'ajuntament, Melcior, Gaspar i Baltasar van fer el pregó, que també va comptar amb llengua de signes. Es va reservar un espai per a persones amb mobilitat reduïda, i perquè tothom pogués escoltar les paraules dels tres Reis, es va col·locar una pantalla gegant a la plaça del Vi perquè des del pont de Pedra es pogués seguir l'arribada a l'ajuntament i el pregó.