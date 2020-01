L'última tasca dels Reis: visitar els nens hospitalitzats a l'Hospital Trueta

Després d'una nit intensa de treball, Ses Majestats han reservat forces per a una última visita molt especial durant el matí d'avui. Melcior. Gaspar i Baltasar no han volgut donar per acabada la jornada de repartiment de regals i il·lusió fins que han pogut visitar els nens hospitalitzats a l'àrea de pediatria de l'Hospital Josep Trueta de Girona.



Un cop al centre, i davant la cara de sorpresa dels nens, han començat la visita oficial del Dia de Reis. Ses Majestats han compartit una bona estona amb els nens ingressats a la planta de pediatria.

D'aquesta manera, tot i que aquests petits hauran d'esperar una mica més per gaudir dels seus regals fora dels marges de l'hospital, la jornada ha cobrat un nou sentit de la mà dels tres Reis d'Orient per a ells i també per als seus pares i familiars que entre les preocupacions que suposa l'hospitalització d'un nen, han trobat un oasi en els seus somriures durant el matí d'aquest sis de gener.