Comença el procés per escollir els Tres de Març de Salt

L'Ajuntament de Salt ha posat en marxa el procés participatiu per recollir les candidatures que optin aquest any 2020 al Premi Tres de Març. El guardó és una distinció creada per reconèixer una persona i entitat que desenvolupi la seva activitat a la vila o que s'hagi distingit per les seves iniciatives relacionades amb la promoció de la vida cultural i cívica al municipi.

Enguany, com a novetat, cal destacar que el guardó s'atorgarà els anys parells a les persones individuals i els senars a les entitats. D'altra banda, s'admeten les candidatures presentades per persones físiques o jurídiques.