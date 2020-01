Detenen dos joves per robar en un domicili a Girona amb una falç

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 18 i 20 anys per haver entrat a robar en un domicili de la ciutat de Girona mentre l'inquilí estava a l'interior de l'habitatge. Els lladres van entrar per la finestra del lavabo i van amenaçar-lo amb una falç perquè fugís. Aquest va trucar als Mossos d'Esquadra i en arribar van veure que hi havia dues persones a la teulada de l'edifici. Els agents van pujar-hi, els van identificar i van detenir-los com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. Els dos joves vivien en una casa del costat que ocupaven il·legalment i tenien la llum punxada. Els detinguts passaran a disposició judicial aquest dijous.

Els fets van tenir lloc aquest dimarts 7 de gener sobre tres quarts de set de la tarda, quan els dos nois de 18 i 21 anys van accedir en un domicili del carrer de Barcelona de la ciutat de Girona trencant el vidre de la finestra del lavabo. Una vegada dins, van veure que hi havia l'inquilí a l'interior i van amenaçar-lo amb una fals. Finalment van fugir.

Els agents van rebre l'avís dels fets i van dirigir-se fins al domicili en qüestió. Quan van arribar, van contactar amb el propietari de l'habitatge i van comprovar que la finestra del lavabo estava esbotzada. Després van localitzar dos nois a la teulada de l'habitatge i els Mossos van pujar per identificar-los.

Els dos joves de nacionalitat marroquina i sense domicili reconegut portaven una falç a la mà, que és la que havien fet servir per espantar l'inquilí. Finalment, van ser detinguts com a presumptes autors d'un robatori amb força.

A més, els Mossos van comprovar que els joves estaven ocupant il·legalment la casa del costat i també tenien la llum elèctrica connectada fraudulentament. Per això els agents també van obrir diligències penals per ocupació i defraudació de fluid elèctric.

Els detinguts, que tenien antecedents, passaran demà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.