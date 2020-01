L'escola Balandrau mantindrà la seva línia de P3 el pròxim curs 2020-2021

Els nens i nenes de l'escola Balandrau van entregar una carta al patge on demanaven que no es tanqués l'escola.

Les protestes contra el tancament de la línia de P3 de l'escola Balandrau han tingut efecte: finalment, el Departament d'Educació de la Generalitat ha decidit que es mantindrà el primer curs d'educació infantil al centre pel pròxim curs 2020-2021. Així ho va informar ahir el director de l'escola a les famílies dels alumnes. Una decisió que va ser molt ben rebuda per part dels pares i mares. «Estem agraïts perquè se'ns ha escoltat i s'ha revocat la decisió de tancar-nos p3», exposaven en un comunicat, a la vegada que agraïen el suport de l'Ajuntament, partits polítics i entitats. Tot i això, van demanar a Educació un «compromís ferm de continuïtat» de l'escola i del projecte «més enllà del curs vinent». Una reivindicació que faran pal·lesa avui en l'acte que tenien previst fer davant la seu de la Generalitat a Girona. Un centenar de nens i nenes de l'escola Balandrau faran classe al carrer per demanar una escola pública de qualitat

D'altra banda, el grup municipal d'ERC va informar en aquest diari que ahir al matí es van reunir amb el director territorial d'Educació a Girona, Martí Fonalleras. El portaveu, Quim Ayats i el regidor Àdam Bertran van fer-li arribar les demandes de les famílies sobre el manteniment de la línia de P3. Segons expliquen, Fonalleras «va agafar el compromís» de fer arribar les peticions al Director General d'Educació, Juan José Falco, a la reunió que tenia prevista ahir a la tarda. Una reunió en què es va decidir que finalment la línia de P3 a l'escola Balandrau no es tancarà el curs vinent. Aquest diari va intentar posar-se en contacte ahir amb el Director Territorial d'Educació però va ser impossible.

El Departament va informar fa tres setmanes que tenia previst eliminar l'única línia de P3 de l'escola Balandrau de Girona. El centre educatiu està situat a la carretera de Taialà, entre Domeny i el pavelló de Fontajau i les classes es fan en barracons. Fa nou anys que es va obrir i aquest 2020 sortirà la primera promoció d'alumnes que ha fet la seva escolarització completa al centre.



Protestes dels pares i mares

La informació del tancament no va agradar a molts pares i mares dels alumnes, els quals es van organitzar des del primer moment per fer un seguit de protestes amb l'objectiu de fer visible la seva discrepància. Les famílies temien que darrere d'aquesta decisió pogués haver la intenció d'anar eliminant cursos progressivament cada any per, finalment, extingir l'escola, tenint en compte que és de barracons.

La primera mobilització va arribar poc després de saber-se la notícia, el 20 de desembre. Les famílies de l'escola Balandrau van organitzar una protesta sorollosa al pati interior de l'ajuntament de Girona. Volien entrar al saló de sessions, on els regidors debatien els pressupostos municipals per a l'any vinent i, després d'una negociació amb la regidora d'Educació, va poder-hi accedir un grup reduït. La resta va quedar-se a l'exterior, on es va deixar sentir durant tot el debat. Havien vingut en manifestació des del centre educatiu.

En aquella ocasió, la representant de les famílies, Rita Peré, va afirmar que no entenien per què el Govern es plantejava aquesta mesura tenint en compte que «hi ha una llista d'espera de 14 famílies» per entrar a P3. D'altra banda, també van organitzar una recollida de firmes que ja compta amb més de 4.000 signatures. En el text, afirmaven que el Balandrau és «l'escola amb més demandes de preinscripció de la ciutat» i per això creien que Educació volia utilitzar-los «per al titular d'eliminar barracons a Catalunya». També denunciaven que no es podia justificar el tancament de l'escola al barri de Domeny perquè aquest barri «pràcticament ha duplicat la densitat bruta de població des de 2005».



Sant Silvestre reivindicativa

Les famílies també es van fer sentir per les festes de Nadal. A la cursa de Sant Silvestre, una vintena de pares i mares del centre van aprofitar la prova per reivindicar la seva oposició al tancament. I per Reis, els pares, mares, nens i nenes van visitar el patge reial per entregar-li una carta gegant. Elaborada per la mainada, en la carta es demanava als Reis d'Orient que no es tanqués l'escola Balandrau. Finalment, sembla que el seu desig s'ha complert.