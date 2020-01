Els pediatres de Salt demanen més metges per substituir la manca de personal

L'equip de pediatria del CAP de Salt ha demanat al Departament de Salut que contracti nous metges per substituir les baixes que s'han produït a l'equip en els últims mesos. Els professionals afirmen que des del setembre hi ha una metgessa menys que no ha estat substituïda i això ha comportat un augment d'hores extres per la resta de personal.

Els professionals del Centre d'Atenció Primària (CAP) de Salt també expliquen que a mitjans de novembre una altra persona va agafar la baixa i que aquesta no ha estat coberta. A més, es preveu que aquest febrer marxi una altra metgessa. Segons els professionals això comportarà que s'hauran de repartir els més de 3.000 pacients que porten aquestes tres persones entre els pediatres que queden. Així, hauran d'assumir un 50% més de la càrrega assistencial actual.

A més, denuncien que el Departament no recompensa l'increment de la cartera de pacients. També han retret al Govern alguns dels acords pactats durant l'última vaga que van convocar els metges.

Per tot això, demanen que es contractin els metges que calguin per substituir les baixes i que, en cas que no trobin nous pediatres, recompensin econòmicament l'equip que queda per l'augment de pacients que suposa. També volen que es faci un estudi per conèixer quin grau de càrrega assistencial hi ha a l'ABS de Salt.

Per últim, volen que Salut garanteixi el compliment dels dos terços de jornada dedicats a l'assistència i el terç restant poder-lo dedicar a estudis relacionats amb el lloc de treball. Els pediatres han demanat la creació d'un protocol que derivi els pacients en un metge o un altre en funció del motiu de la consulta i que es nomeni un responsable de l'àrea de pediatria per garantir el bon funcionament administratiu.