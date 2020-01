El centre comercial Espai Gironès preveu un augment de les vendes del 5% durant el mes de gener

El centre comercial Espai Gironès a Salt (Gironès) preveu un inici del 2020 amb un 5% d'augment en les vendes durant el mes de gener. Ho atribueixen a una "bona campanya de rebaixes" després que la majoria d'establiments hagi optat per avançar-les a partir del dia 2 de gener. Segons el gerent del centre comercial, Pau Jordà, aquesta mesura "fa que les compres de Reis s'incentivin" al final de la campanya de Nadal, mentre que els compradors troben la roba a més bon preu. Jordà ha destacat que la majoria d'establiments del centre comercial han optat per encetar les rebaixes amb descomptes a partir del 50%. Segons el gerent, aquesta és una de les alternatives que tenen els comerços tradicionals per fer front al comerç online.

Pau Jordà ha assegurat que "el comerç online obre set dies a la setmana" i també ofereix múltiples descomptes durant tot l'any. Per això, els comerços tradicionals han de contrarestar aquestes comoditats que ofereix comprar per Internet amb descomptes més agressius que abans.

El gerent del centre ha afirmat que aquestes mesures acaben "beneficiant al consumidor", ja que es troben amb una rebaixa de preus més gran que els descomptes que s'oferien durant les rebaixes abans de la crisi econòmica. El gerent creu que "aquelles rebaixes que començaven amb el 15 o el 20% de descompte" ja s'han acabat i per això ara "és habitual veure un 50% o més" durant els primers dies.

Tot i que la liberalització de les rebaixes ha portat a les grans marques a avançar-se en l'inici dels descomptes, els consumidors encara associen a partir del 7 de gener com l'inici oficial de la campanya. Per això preveuen que dissabte 11 i diumenge 12 (que totes les botigues obriran tot i ser festiu) "serà fort" perquè "és el cap de setmana de rebaixes".

A més, Pau Jordà també ha afegit que el dia 7 de gener, que era festiu a les escoles, també hi havia "molta gent" tot i que els establiments ja feien rebaixes des de feia una setmana.

Els descomptes, principal factor

El gerent del centre comercial ha assegurat que preveuen una bona campanya de rebaixes gràcies "als descomptes" que ofereixen els establiments des del principi per sobre d'altres factors com la baixada de temperatures. Les rebaixes d'hivern són especialment importants pel sector de la roba i el calçat, ja que la majoria de compradors busquen aquest tipus de productes.