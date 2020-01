Educació manté la incògnita sobre P3 a Montfalgars i a Marta Mata

Si l'escola Balandrau de Girona ha salvat la línia de P3 per al curs vinent, encara no està clar què passarà amb altres centres, com ara Montfalgars o Marta Mata, que temen per la desaparició d'alguna de les seves línies. O qualsevol altra. La incògnita es podria mantenir encara molts dies. O setmanes. Pot dependre dels pressupostos de la Generalitat i la distribució de diners pels diferents departaments. El director dels Serveis Territorials, Martí Fonalleras, va ser precisament ahir a la conselleria. Fonts d'Educació van explicar que actualment el Departament «està treballant en la planificació» de cara al curs vinent i, al mateix temps, està pendent dels pressupostos de la Generalitat per acabar de prendre qualsevol decisió.

Mentrestant, ahir, les famílies de l'escola Balandrau van fer una classe a l'aire lliure davant de la seu de la Generalitat a Girona per pressionar el Departament perquè garanteixi la continuïtat del centre. L'Associació de Famílies dels Alumnes (AFA) es mostra «inquieta» perquè «no hi hagi un tancament de tota l'escola d'aquí a dos anys». Així ho va explicar el president de l'AFA, Xevi Millón, a l'Agènia Catalana de Notícies, durant l'acció.

Pel president de l'AFA, la decisió de mantenir el P3 al Balandrau suposa donar «vida» a l'escola, ja que hi ha tan sols una sola línia de parvulari. Per aquest motiu, per Millón «tancar P3 és matar l'escola».

Tot plegat ha generat reaccions de diversos grups municipals. Guanyem va indicar ahir que estan treballant en una moció que es presentarà en el proper ple a l'Ajuntament «en defensa de l'escola pública a la ciutat». El regidor Pere Albertí va destacar que el document s'està treballant conjuntament amb el govern de la ciutat, amb les forces de l'oposició i amb la comunitat educativa gironina. El regidorva celebrar la decisió de no tancar la línia de P3 però es va mostrar preocupat per la gestió del Departament d'Educació, en mans d'ERC: «Deixar caure sense massa explicació abans de festes que es tancarà la línia de P3 del Balandrau que pot acabar amb tot el projecte educatiu i desdir-se'n dues setmanes després per la pressió de les famílies no són maneres de fer les coses». «No es pot crear un problema on no n'hi ha cap i després posar-se una medalla i dir que s'ha solucionat», va afegir Albertí.



ERC aposta per una visió global

De fet, des d'ERC es va explicar que dimarts es van reunir amb Fonalleras, i van aconseguir «el compromís de frenar el tancament de la línia, fet que el mateix Fonalleras va comunicar poc després a la direcció del centre. El regidor Àdam Bertran es va mostrar satisfet i va assenyalar que «l'oferta educativa és quelcom que s'ha de planificar a llarg termini, amb una visió global de ciutat en comptes d'una mirada individualitzada, i això és el que hem demanat».

En aquest sentit, va recordar que, per qüestions demogràfiques, el nombre d'infants que es matricula cada any a P3 a la ciutat s'ha anat reduint i que per això «cal planificar l'oferta educativa a llarg termini i amb mirada àmplia, per donar resposta a aquest repte i a d'altres igualment importants com la segregació escolar», va dir Bertran.