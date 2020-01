Girona canviarà el sentit del carrer Riu Freser perquè deixi de ser una drecera

L'Ajuntament de Girona canviarà el sentit de circulació del carrer Riu Freser, al barri de Sant Pau, perquè deixi de ser una drecera. El consistori ha comprovat que molts conductors que volen entrar a la ciutat opten per aquest vial -que té una única direcció- per evitar passar pel carrer Migdia o el carrer Barcelona, unes vies amb un alt volum de trànsit. Això provoca que els vehicles circulin a més velocitat pel barri i que hi hagi més accidents.

És per aquest motiu que el cosistori ha decidit canviar el sentit de la marxa del carrer Riu Freser amb l'objectiu de «pacificar el barri». Cal tenir en compte aque aquest vial té categoria de xarxa veïnal, que és molt estret i té poca visibilitat. Abans de fer aquest canvi, l'Ajuntament durà a terme una campanya informativa als veïns perquè estiguin al cas de les modificacions.



A licitació la futura plaça del barri

El canvi de direcció es durà a terme un cop hagin finalitzat les obres de creació d'una plaça al barri, al bell mig del carrer riu Freser. L'Ajuntament ja ha tret a licitació aquests treballs per un preu de 168.152 euros i un termini màxim de cinc mesos.

Així, ben aviat, el tram del carrer Riu Freser comprès entre els carrers de Santiago i de Sant Isidre es transformarà en un espai només per a vianants. És a dir, s'eliminarà el vial que actualment separa les dues places existents a banda i banda del carrer per crear una única plaça més gran. D'aquesta forma, els cotxes desapareixeran en aquest tram i també els aparcaments que hi ha.

Igual que el canvi de sentit de circulació, aquestes obres permetran «pacificar el trànsit» al barri i millorar la seguretat viària. I també ajudaran a eliminar aquest trànsit que indegudament circula per un carrer veïnal per evitar els embussos dels carrers Migdia i Barcelona.

D'altra banda, també servirà per reduir els accidents. El Pla local de seguretat viària 2013-2016 va identificar diversos punts de concentració d'accidents en el barri de Pla de Palau, en concret, a les cruïlles formades pels carrers Sant Isidre i Freser i Santiago i Freser. «Aquest tancament a la circulació del tram del carrer Freser pot ser un element decisiu a l'hora de reduir el número d'accidents en aquestes cruïlles, perquè eliminarà el número de vehicles que hi circulin i possibles moviments», es recull en el projectes de les obres.

La futura plaça del barri comptarà amb espais verds, espais de pas i jocs infantils, els quals s'instal·laran més endavant, en una segona fase, segons van explicar fonts municipals. A més, l'espai ja compta des de fa vuit mesos amb una estació de la Girocleta. Pel que fa als contenidors, aquests es traslladaran a una ubicació propera i més adient, un cop s'hagi transformat el vial en peatonal.

Des de fa anys, els veïns de la zona reclamen que es creï aquesta plaça amb la voluntat que el barri tingui un espai central on fer vida. Cal tenir en compte que es traca d'una zona amb carrers i voreres molt estrets.