El germans Roca obriran un bar de vins naturals i tapes al Barri Vell de Girona

Els germans Roca no paren quiets. D'aquí a pocs mesos, neixerà un nou projecte de restauració al cor del Barri Vell de Girona que combinarà vins naturals i tapes dels anys setanta que tindrà el segell de Josep Roca. El sommelier del Celler ha ideat un projecte que vol evocar la immigració dels anys setanta a Girona, molts dels quals eren andalusos. El germà mitjà dels Roca està preprarant ja la posada en marxa del nou local, situat a la plaça dels Mercaders, on fins fa uns mesos hi va haver el restaurant Mon Oncle.

Per aquest motiu, tal com ha explicat a Diari de Girona, ha pensat en tapes molt típiques d'aquella època a Can Roca com els calamars a la romana de la seva mare o unes anxoves de l'Escala. També es vol atrevir amb tortitas de camarones, «si em surten bé», remarca.

Tot plegat, combinat amb vins naturals amb un important assortiment de Xerez, una zona on hi viatja sovint. «Són vins que m'agraden des de petit». També hi haurà vins del territori que considera «propers», procedents de diferents punts de Catalunya i de Catalunya Nord.

El sommelier afirma que està molt «il·lusionat» amb el nou establiment i pensa ser sovint al local. Josep Roca ha explicat que ben aviat començaran les obres per tenir-ho tot apunt en pocs mesos. Roca ha explicat però, que pensa mantenir l'estil de l'anterior restaurant que hi havia al local i que només hi farà alguns «retocs». Per aquest petit canvi, que vol mantenir «una patina de calidesa», ha demanat la col·laboració de Marie Dumonceau, lligada a l'antic restaurant Mon Oncle, per tal que els ajudi amb la decoració. Està previst fer un terra estocat i canviar la cuina. Però poca cosa més. La capacitat del local és de poc més de quaranta cadires, a més de l'espai que hi hagi per la terrassa de l'exterior.

Respecte al nom que ha de tenir el nou establiment gastronòmic, Josep Roca ha explicat que té un nom al cap però que encara no és definitiu i que està vinculat a una boca seca. Durant els propers dies està previst que es facin proves de disseny per tenir un logotip adequat.

Fa un temps, els germans Roca ja van aprofindir en el món dels vins, associaint-se amb els propietaris del restaurant plaça del Vi 7, Roger Viusà i Carles Horta.



Casa Cacao

Mentrestant, ritme frenètic a Casa Cacao. Les obres per al futur hotel, botiga i obrador de xocolata dels germans Roca de Girona està ja en la seva fase final. Aquestes dies és un continu entrar i sortir d'operaris que ja estan en plena recta final de posada a punt d'aquest edifici de la plaça Catalunya. També s'hi ha vist la presència d'una grua que traslladava material a la part alta de l'edifici, on hi haurà les habitacions de l'hotel. Les darreres dates de la possible obertura assenyalades per Jordi Roca, l'alma mater del projecte, assenyalaven que l'obertura podria produir-se a finals de gener.

Aquesta «fàbrica de xocolata» obrirà les portes on antigament hi va haver la Clínica Esperança, des de l'any 1948 al 2005 i posteriorment , un hostel de la cadena Equity Point, que va estar en funcionament del 2009 al 2015.

El setembre de 2017 es van iniciar les obres per buidar l'interior de l'immoble i actualment s'està treballant ja quasi en els darrers detalls del que és el gran somni del petit dels Roca, que ja ha engrandit el negoci dels germans amb l'obertura de les botigues de gelat Rocambolesc a diferents punts de Catalunya i de l'Estat.

A la planta baixa hi haurà l'obrador, l'espai degustació i una botiga i, a les plantes superiors, un hotel de quatre estrelles amb quinze habitacions, dirigit per Anna Payet, dona de Joan Roca. L'obrador es podrà veure des dels vidres i contemplar el procés d'elaboració des del mateix gra. Realitzant, alhora, pedagogia perquè veïns i visitants descobreixin tots els sabors dels grans de cacau: dolç, amarg, àcid, afruitat o amb colors clars com la xocolata amb llet, utilitzant varietat de cacau blanc.

Es podran degustar les elaboracions de cacau en begudes fredes i calentes i en productes sòlids. A la botiga es podran comprar els productes. Els proveïdors seran petites comunitats del Perú, Mèxic, Veneçuela, Colòmbia o Equador, a qui es comprarà directament «a preu just».