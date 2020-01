Girona col·labora en la Marató de donants de sang

Durant tot el matí d'avui, l'Ajuntament de Girona ha acollit la Marató de donants de sang, una campanya arreu de Catalunya per aconseguir 10.000 donacions que es necessiten per atendre els malalts després de les festes. L'objectiu de la campanya és remuntar les donacions després de les vacances de nadal.

La Marató ha començat aquest divendres i s'allargarà fins al divendres 17 als principals hospitals de Catalunya. A Barcelona, s'ha instal·lat una gran carpa i dos autobusos a la plaça Catalunya per a rebre més donacions.

Com a novetat, aquest any s'ha llençat un serveu de Whatsapp de la donació de sang, batejat com a Whatsang. A través del número 677071756, qualsevol persona podrà fer consultes al Banc de Sang i disposar d'un canal de comunicació directa. El banc de sang serà el primer organisme de la Generalitat amb un compte oficial de servei al ciutadà a través de Whatsapp.