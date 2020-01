Madrenas confia que el pacte PSOE-ERC desencalli les obres pendents del TAV

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, confia que la confecció d'un nou govern a Espanya, amb el pacte del PSOE i Unides Podem i l'abstenció d'ERC, serveixi per desencallar tot el que encara resta pendent de les obres del TAV a la ciutat per uns treballs que van començar ja fa quasi dotze anys. Madrenas assegura que amb la «inestabilitat» que hi ha hagut al Govern espanyol tots aquests mesos, no tenia un interlocutor per exigir-li acabar amb les reposicions i que espera que ara en breu hi hagi un responsable. L'alcaldessa espera viatjar a Madrid aviat per reunir-se amb els nous responsables i posar fil a l'agulla a tots els espais pendents de reurbanitzar, com ara la plaça d'Espanya o la peça del parc Central a tocar de la plaça d'Europa. Però no només això. L'alcaldessa dona per fet que l'Estat ha de pagar el 100% de les inversions pendents.

Tot plegat ho va exposar ahir l'alcaldessa de Girona en una entrevista a la Xarxa TV on va recordar que quan va assumir el càrrec com a alcaldessa va anar a Madrid a parlar amb responsables de Foment i d'Adif i va «aconseguir el cronograma per refer el parc Central que portava un retard absolutament inacceptable». Ara, va exposar que quan volia parlar amb els responsables, «no hi havia ningú» i espera que ara pugui anar a la capital de l'Estat a demanar que s'acabi tot allò pendent per les obres que van suposar l'arribada de l'Alta Velocitat a la ciutat. En aquest sentit va recordar que el parc Central i la plaça d'Espanya, són «la porta d'entrada a la ciutat» i que «cal cosir aquestes ferides» generades per unes obres inacabades. Madrenas va recordar que «la ciutadania va patir moltes dificultats per l'allargament de tots aquests treballs i per la manca de programació».

En aquesta entrevista, l'alcaldessa va voler deixar clar que part dels problemes prové d'un «pecat original» i va recordar que quan la seva formació va entrar al govern municipal es va trobar que «no hi havia un document» on tot estigués especificat. «No hi havia res acordat i quan has de començar a negociar amb les coses ja iniciades i no hi ha res acordat ni escrit, dificulta les negociacions».

Finalment, va assegurar que els treballs pendents han d'anar a càrrec de l'Estat: «Es mostren una mica reticents però la llei és clara i quan es fan unes obres, la reposició de tot el que ha quedat tocat per aquestes obres correspon a qui les ha fet i no hi ha cap dubte que el carrer Pierre Vilar i la plaça d'Espanya han quedat afectades per aquestes obres i que ho ha d'assumir Adif. Veurem que diuen ells», va concloure.

Pel que fa a la plaça d'Espanya, l'Ajuntament i la Subdelegació del govern estan treballant en el projecte final i sobre les obres del parc Central, en breu es licitaran els treballs. Unes obres on els veïns sempre han deixat clar que no hi volen cap pista poliesportiva.