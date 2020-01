Manifestants antifeixistes s'avancen a Vox i impedeixen el seu acte

Uns 200 antifeixistes s'han concentrat abans de les 12 a la plaça del Vi de Girona per aturar un acte convocat per Vox a les 12 davant l'Ajuntament. Els Mossos d'Esquadra han recomanat a Vox que no entrés a la plaça, per evitar incidents, però els manifestants del partit, amb el diputat per Barcelona Juanjo Aizcorbe al capdavant, han insistit a arribar a la plaça i llegir el manifest, desobeint la recomanació del comissari regional dels Mossos, que a més, assegurava que el partit havia entrat la petició fora de termini.

La insistència de Vox ha obligat als Mossos a dividir la plaça i a desplegar un cordó policial per separar els dos grups. Els manifestants de Vox, que no arribaven al centenar, han arribat a la plaça entre crits de «Stop feixisme» i «Girona serà la tomba del feixisme» des d'uns potents altaveus instal·lats en un dels balcons de la plaça. Aquest efecte ha impedit que Vox pogués realitzar la lectura del seu manifest, i després d'uns minuts de tensió amb crits creuats per part dels dos bàndols, la formació ultradretana ha decidit marxar de la plaça, entre crits de celebració dels manifestants antifeixistes.