La nova cruïlla de Reggio Emilia satisfà els veïns i indigna alguns conductors

La nova cruïlla del carrer Reggio Emilia de Girona satisfà els veïns però alguns conductors lamenten que ara es produeixen llargues cues en aquest punt del barri de Palau-sacosta. Fa quatre mesos es va posar en marxa aquest nou encreuament regulat per semàfors, que va substituir la rotonda en forma de mongeta.

L'Associació de veïns celebra aquest canvi perquè l'antiga rotonda era motiu de problemes des de feia temps, ja que molts vehicles la podien esquivar anant en línia recta i això provocava excessos de velocitat i algun accident. «La gent està contenta», afirma Romà Monreal, president de l'AV. La percepció dels veïns és que els cotxes ja no van tan de pressa com abans per aquesta via que enllaça amb l'avinguda Lluís Pericot i desemboca a la rotonda Mas Gri.

Alguns conductors, però, consideren que amb el nou encreuament es creen embussos en aquesta via d'entrada i sortida a la ciutat. Per les xarxes socials, diferents usuaris exposaven que «et passes cinc minuts esperant al semàfor en vermell sense que passin cotxes per cap direcció», i afegien que preferien la rotonda. Comentaris que eren refutats per altres usuaris que consideraven que «és millor esperar» al fet que hi hagi «accidents cada setmana».

Referent a això, la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament, Marta Sureda, explica que aquests embussos poden deure's a les obres que estan realitzant-se al carrer Barcelona i a les aglomeracions de gent que hi ha hagut aquestes festes de Nadal. Tot i això, es mostra contenta amb el nou model, gràcies al qual s'ha aconseguit reduir la velocitat dels vehicles, segons li han comentat els veïns. També apunta que s'ha millorat la seguretat dels vianants que es mouen per la zona, en un punt on hi ha un centre escolar, el Marta Mata i la seu de la Fundació Astrid 21.



Canvis en les parades d'autobús

El nou encreuament també ha comportat canvis en les parades d'autobus del barri. Han desaparegut les parades que hi havia al carrer Reggio Emilia i al carrer Riu Cardener i se n'han creat dues de noves a prop del carrer Barcelona. D'aquesta manera, l'autobús no ha d'endinsar-se dins el barri i es guanya rapidesa, segons explica la regidora.

Un canvi que no ha agradat als veïns. Aquests es queixen que la parada ara els queda lluny i que hauran de desplaçar-se uns metres més per anar a agafar l'autobús, segons explica el president de l'AV. A més, exposen que els nous punts són «foscos» i en una zona «deshabitada».

Una de les queixes procedeix d'Astrid 21, la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques que té la seu en aquest barri. Segons explica Monreal, els usuaris de l'entitat ara s'han de desplaçar fins al carrer Barcelona per anar a buscar l'autobús, uns 50 metres més. «Reclamem que la parada estigui en condicions, que no hi hagi entrebancs i que sigui un lloc segur», afirma Monreal.

Davant d'això, la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, explica que des de l'Ajuntament han encarat la nova parada d'autobús que toca amb el carrer Barcelona cap al riu Cardener i que han col·locat una marquesina, per tal de fer el punt més segur i que tingui millors condicions.