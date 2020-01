El Girona10 incorpora visites guiades i paquets de xuixos entre les novetats

El Girona10 es farà l'últim cap de setmana de gener, del 24 al 26. En aquesta novena edició es podrà accedir a través de sorteig a diferents premis com ara 118 places hoteleres gratuïtes (59 habitacions dobles), 164 entrades gratuïtes d'espectacles al Teatre Municipal durant el primer semestre d'enguany i altres premis, com ara espectacles de circ i entrades per anar a veure el Girona FC. Entre les novetats, destaquen la incorporació de noves visites guiades, paquets de xuixos a deu euros i la participació d'entitats com el Bàsquet Girona. Les inscripcions per participar en el sorteig s'obren aquest migdia al web del Girona10 i es podran fer fins al 16 de gener a les dotze de la nit. El sorteig es farà el 17 de gener a dos quarts de dotze del migdia al Pavelló Municipal Girona-Fontajau.

El Girona10 es farà del 24 al 26 de gener en el que serà la novena edició. La inauguració serà el 24 de gener a les set de la tarda amb la fira 'La plaça' a plaça Catalunya, una de les activitats incloses en la programació.

En aquesta edició es podrà accedir, a través de sorteig, a diferents tipus de premis gratuïts: 118 places hoteleres (59 habitacions dobles); 164 entrades per a espectacles del primer semestre del 2020 del Teatre Municipal; 5 entrades dobles Butaca Or per a la funció d'estrena del Festival Internacional de Circ Elefant d'Or; 1 samarreta i 1 pilota firmada per tots els jugadors del Girona FC, 1 dessuadora 'Orgull Gironí' del Girona FC i 2 entrades dobles per al partit Girona FC-Real Oviedo SAD.

Una de les novetats d'enguany és la participació del Bàsquet Girona. El sorteig inclourà una pilota signada pels jugadors de la primera plantilla del club i cinc entrades dobles per anar a veure el partit del dia 26 de gener de 2020 del Bàsquet Girona contra el Real Murcia Baloncesto. També s'han incorporat noves visites guiades com 'Llums de Girona', 'Llegendes de Girona nocturna' o 'Gerunda: els orígens de la ciutat'. Alguns establiments del Gremi de Pastissera Artesans de Girona també oferiran un paquet de xuixos a deu euros.

Durant tot el cap de setmana del Girona10, hi haurà entrada gratuïta o preus especials als museus de la xarxa GironaMuseus i als monuments de la ciutat i es podran comprar entrades a 10 euros per diferents espectacles de l'Auditori de Girona i el Teatre Municipal i per a determinades funcions del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or. També es podrà gaudir de les diferents fires i mercats al carrer que tindran lloc des de divendres fins diumenge en diferents espais de la ciutat

Els comerços i els restaurants i establiments d'oci de la ciutat també s'implicaran un any més en la iniciativa oferint promocions i descomptes especials i, a més, hi col·laboraran entitats esportives i clubs de la ciutat, com el Girona FC i el GEiEG, que oferiran promocions especials durant el cap de setmana.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha posat en valor la col·laboració entre els sectors públics i privats per portar a terme una iniciativa d'èxit que ha permès crear un producte que "potencia i cohesiona" el sector turístic a la ciutat i que també contribueix a desestacionalitzar l'activitat turística, un dels objectius del pla estratègic de turisme. I ha recordat que la iniciativa ha comptat amb el suport del consistori des dels seus inicis.

Per la seva banda, el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras, ha remarcat els esforços per oferir un "cap de setmana excepcional" on no només es tracta d'oferir preus baixos sinó de concentrar gran part de les experiències que es poden viure a la ciutat dins una marca ja completament consolidada com és Girona10. "Més enllà d'habitacions o menús a 10 euros, del que es tracta és de donar l'oportunitat que cada vegada més gent gaudeixi de la ciutat", ha afirmat.