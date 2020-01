L'AV de Santa Eugènia vol el Trueta a Salt i tem el vial de les hortes si es fa a Domeny

La junta de l'Associació de Veïns de Santa Eugènia apunta que el nou hospital Josep Trueta «al costat» de l'hospital Santa Caterina de Salt «ajudaria a assolir un major equilibri territorial de la Girona del futur que necessitem». L'entitat veïnal precisa que la decisió de la ubicació del nou hospital i el Campus de Salut de la UdG s'ha de prendre sota criteris professionals de qualitat, eficiència i eficàcia del servei». Però deixa clar que «hi ha hagut manifestacions de diversos signes i interessos des de diferents instàncies, en especial de l'Ajuntament de Girona» i que per això també volen donar el seu posicionament. L'Associació exposa el seu punt de vista, en base a la possible «segregació» que podria suposar que l'equipament s'aixequés a Domeny, com defensa, per exemple, l'alcaldessa, Marta Madrenas.

L'entitat recorda que des dels anys 60 i 70 «han anat empitjorant els problemes del teixit urbà de moltes ciutats, principalment aquells barris que van acollir les primeres onades migratòries i que, més recentment, han acollit les migracions de les nacions extracomunitàries». Per l'AV, un va ser Santa Eugènia. Per això, admeten que «fruit d'un intent de pal·liar aquestes realitats va ser el Pla de Barris que es van portar a terme durant els anys 2004-2007», del qual Santa Eugènia se'n va beneficiar. Creuen que, tot i les accions del pla «no es va revertir ni frenar la tendència segregacionista respecte de la resta de Girona». Per això insisteixen en el fet que l'hospital «és una oportunitat per equilibrar la ciutat».

En contraposició, indiquen que si la ubicació fos a Donmeny, «no només es perdria una ocasió de reequilibri urbanístic, sinó que podria provocar una major segregació».



El temut vial

I aquí apareix un dels grans temors: la possibilitat de construir un vial que creui les hortes de Santa Eugènia, i acabi connectant la zona de Domeny i la Nestlé amb la zona de l'hospital Santa Caterina passant per la frontissa (ara parc Núria Terés) l'avinguda Alfons Moré.

Apunten que si el nou hospital es fes a Domeny, «seria completament justificable recuperar el vell desig de l'Ajuntament de fer un pont sobre el riu Ter i un vial a través de les hortes que connectés els dos hospitals per la frontissa amb Salt, amb el consegüent deteriorament de la qualitat de vida del barri». Diari de Girona informava aquest diumenge que la possibilitat encara és vàlida tot i que el ple municipal ha aprovat dos cops eliminar la reserva d'espai per a la construcció de la carretera perquè les administracions competents no han fet els passos necessaris.

A més, els veïns indiquen que tot plegat podria suposar el desviament del trànsit per la frontissa de Santa Eugènia per facilitar «la conversió de la carretera de Barcelona en una avinguda, un dels projectes estrella de l'actual govern de cara al mandat 2019-2023». Per tot això, conclouen que «el primer principi que haurien de complir les actuacions urbanístiques del segle XXI, segons l'ONU, inclou eliminar les formes físiques i espacials de segregació, valorar les vides i el potencial de tots els habitants de la ciutat, acceptar la diversitat cultural i promoure la integració social».