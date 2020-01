Tanca la botiga històrica Nyigui-Nyogui després de 44 anys

Passejar pel carrer dels Mercaders de Girona et permetia, fa quaranta anys, omplir el carro de la compra. Podies anar a comprar el marisc a la peixateria Serra, la carn a ca la Conxita, el vi a la bodega, els cosmètics a la perfumeria Puig, la vaixella a can Turon i diferents objectes per a la llar a l'antiquari. Tots aquests comerços emblemàtics han abaixat la persiana i en el seu lloc han obert restaurants i botigues per al turisme. Ara, a aquesta llista s'hi haurà de sumar la botiga històrica Nyigui-Nyogui, que tancarà la seva porta a finals de febrer.

Fa 44 anys, un 2 de gener de 1976, la Rosa Sais va emprendre aquest negoci. Una botiga, més ben dit un petit raconet ple a vessar, on es pot trobar des de roba feta a mà i bijuteria fins a peces per decorar la casa. Des del seu inici, la Maria Belmonte ha treballat entre aquestes quatre parets. Va començar com a dependenta quan tenia 15 anys, i des de l'any 2004 n'és la propietària, després que Sais es jubilés.

«Era una botiga molt innovadora», explica Belmonte, recordant els inicis del negoci. Venien peces de roba, molt hippies i fetes a mida, i bijuteria. També objectes de regal i bromes eròtiques. «Després de la dictadura es van posar molt de moda aquestes bromes picaresques», afirma.

En aquests anys han seguit venent el mateix tipus de productes però adaptant-se a cada moment i moda. «El més important és que, tant la Rosa com jo, hem vingut sempre a treballar contentes i amb molta alegria», afirma Belmonte amb un somriure d'orella a orella.

Ara, però, per problemes de salut, es veu obligada a tancar les portes del negoci. «Amb tot el meu pesar, haig de tancar i em sap molt de greu prendre aquesta decisió perquè han sigut 44 anys de la meva vida esplèndids, amb moltes alegries», afirma Belmonte emocionada. Explica que ha sigut una decisió «molt rumiada» i que no hi ha marxa enrere. «Si ara he d'estar vuit mesos de baixa o un any, no puc pagar el lloguer i totes les despeses si tinc la botiga tancada», afirma. És per aquest motiu que reclama que l'Administració hauria de donar més ajudes als petits comerciants perquè puguin sobreviure.

El cartell penjat a l'exterior de la botiga on diu «liquidació per tancament» ha provocat que veïns i clients no hagin parat d'entrar aquests dies a l'establiment sorpresos i afligits per la decisió. «Jo no tinc clients, tinc amics i amigues», afirma Belmonte. Explica que la major part de la gent que passa per la botiga són gironins que venen a comprar des de sempre, «primer els pares i ara els fills».

I com la botiga Nyigui-Nyogui, al carrer dels Mercaders del Barri Vell han tancat gairebé tots els comerços de tota la vida que hi havia. «Només quedem nosaltres i Can Pujadas», afirma Belmonte. Considera que un canvi és positiu però critica que ara només hi ha establiments de restauració i negocis per al turisme.