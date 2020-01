Comencen a construir la planta baixa de la nova Clínica Girona

Les obres de la nova Clínica de Girona encaren ara la construcció de la planta baixa de l'edifici. Els operaris estan acabant d'aixecar l'estructura i els pilars sobre els quals se sustentaran les plantes superiors. A la vegada, també s'han iniciat les fases d'instal·lació i envans de les plantes subterranies.

El nou edifici que s'està construint a l'entrada sud de Girona, al carrer Barcelona, va agafant forma i, segons fonts de l'empresa, els treballs van a «bon ritme». Durant aquest any 2020 ja es preveu que l'edifici presenti tot el seu volum i es pugui veure l'obra molt avançada, tant interiorment com exteriorment.

Les obres de construcció van començar a finals del 2018 amb l'excavació del solar i el transport de terres, després de l'enderrocament de les antigues naus existents. En total es van desplaçar uns 80.000 m?3; de terreny, amb la participació de l'empresa Transports Mateu. Un cop realitzades les pantalles de fonamentació per tal de sustentar les terres de l'excavació, amb més de 3.300 m?3; de formigó i 540 Tn d'acer i amb més de 250 ancoratges per subjectar transitòriament les pantalles al terreny, es van estendre les línies de xarxa de terra de més de 600 m de longitud. Durant aquest procés també es van col·locar més de 300 m de canonades de sanejament. El pròxim pas va ser realitzar una llosa d'1,2 m de gruix amb més de 5.500 m?3; de formigó abocats i més de 900 Tn d'acer al seu interior; es tracta de la base formigonada de tot l'edifici. A l'octubre, es va iniciar la fase d'edificació de la nova clínica. En aquest període va entrar en funcionament una tercera grua per facilitar les tasques de distribució i proveïment de materials.

El nou edifici de la Clínica Girona tindrà set plantes d'altura per la banda del carrer de Barcelona i cinc per la banda de les vies del tren, més tres de subterrànies i ocuparà 36.000 metres quadrats, el triple dels que ocupa actualment la clínica al carrer Joan Maragall.

Al nou edifici, s'hi ampliarà considerablement l'àrea quirúrgica i l'hospital de dia per potenciar la cirurgia ambulatòria i els nous tractaments amb l'última tecnologia. A més, també s'impulsarà la part de cardiologia i la de diagnòstic per la imatge.