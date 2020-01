Els Mossos investiguen 15 persones pels aldarulls en el tall de Salt de Tsunami Democràtic el 12 de novembre

Els Mossos d'Esquadra investiguen quinze persones relacionades amb els aldarulls posteriors al tall de l'AP-7 a Salt (Gironès) organitzat per Tsunami Democràtic els dies 12 i 13 de novembre.

La causa està oberta per presumptes delictes de desordres públics i, en alguns casos, per atemptat contra els agents de l'autoritat, al jutjat d'instrucció 3 de Girona.

Amb els Mossos ja són tres els cossos policials que han citat a declarar manifestants per les accions de protesta de Tsunami al novembre. La Guàrdia Civil investiga el tall del Pertús, mentre que la Policia Nacional i els Mossos s'han fet càrrec del de Salt. Les defenses consideren que hi ha un "excés de zel" i destaquen que no es va identificar cap manifestant a la zona dels aldarulls o en el tall.

Després de les investigacions de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil en relació als talls al Pertús i Salt del 12 i 13 de novembre impulsats per Tsunami Democràtic, ara són els Mossos els que han cridat a declarar quinze persones per presumptes delictes de desordres públics i atemptat contra els agents de l'autoritat. En concret, la policia catalana investiga els aldarulls posteriors al tall de Salt i que van acabar amb agents de la Brigada Mòbil perseguint manifestants pel centre de la localitat el matí del dia 13, després que aquests haguessin passat tota la nit ocupant la calçada de l'AP-7.

Els Mossos han citat dues persones a la comissaria de Vistalegre de Girona, cinc més a Cerdanyola de Vallès i cinc més a Mataró que declararan entre aquest dijous i demà divendres. Els dos investigats s'han negat a declarar i han sortit poc després d'entrar a la comissaria, assistits pel seu lletrat, Benet Salellas.

Els altres tres manifestants relacionats amb els fets van ser detinguts el desembre per "agressions concretes" als policies, segons ha indicat Salellas. El Jutjat d'Instrucció 3 de Girona és qui s'ha fet càrrec d'aquesta causa.

Per la seva banda, la Guàrdia Civil ha cridat a declarar aquest dijous a la comandància de Girona dues persones més, relacionades amb el tall del dia 12 a el Pertús i la Jonquera. Totes dues han sortit minuts després acompanyats de la seva advocada. A les portes de l'edifici s'hi han concentrat unes 25 persones en suport als investigats.

"Excés de zel"

Benet Salellas ha destacat que "no hi ha cap prova" que demostri que els citats pels Mossos formessin part "ni del tall, ni del que en diuen aldarulls" que van tenir lloc al carrer Major de Salt, després de desallotjar la gent de l'autopista. En aquest sentit, el lletrat ha detallat que tots ells van ser identificats per la policia catalana "al mercat municipal, en un aparcament d'un supermercat i al passeig de Països Catalans", però no en el carrer Major. "La única cosa és que es trobaven en algun punt de Salt", ha remarcat l'advocat de la defensa.

Salellas ha detallat que ara per ara hi ha tres cossos policials investigant les accions que es van portar a terme els 11, 12 i 13 de novembre a l'AP-7 a la Jonquera (Alt Empordà) i Salt (Gironès). En aquest sentit, creu que hi ha un "excés de zel" per part de la policia "inclòs en els Mossos d'Esquadra" per "criminalitzar" les protestes independentistes.

L'advocat creu que aquesta actitud "costa d'entendre" sobretot tenint en compte el gran nombre de mobilitzacions que hi ha a Catalunya últimament.