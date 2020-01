El PSC critica l'"opacitat" de la gestió de les empreses amb capital municipal de Girona

La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha criticat l'"opacitat" amb què el govern local gestiona les empreses amb capital municipal, com ara Girona+Neta o Trargisa (que gestiona la incineradora de Campdorà). ha criticat l'"opacitat" amb què el govern local gestiona les empreses amb capital municipal, com ara(que gestiona la incineradora de Campdorà). La regidora socialista Beatriz Esporrín ha explicat que l'alcaldessa va aprovar un decret el 27 de desembre amb una "transferència d'urgència" d'1,5 milions d'euros a Trargisa per fer front a una pòlissa de crèdit que l'empresa pública "no va poder tornar". Paneque, a més, també ha denunciat que el govern local ha acumulat 6,8 milions d'euros en superàvits del 2016, 2017 i 2018 aturats per "inversions no adjudicades". Ara, aquests diners s'hauran de destinar a amortitzar crèdit.

El PSC ha denunciat la "mala gestió" del govern de la ciutat de Girona amb les empreses amb participació municipal. La portaveu del grup, Sílvia Paneque, ha explicat que el govern local no ofereix informació de la situació econòmica d'aquestes societats als grups de l'oposició i la poca que hi ha, en molts casos, és vella.

En aquest sentit, Paneque ha explicat que no saben quina és la situació de Girona+Neta després que el setembre anunciessin que acumulava pèrdues de 700.000 euros i encara no saben si s'ha eixugat. Aquesta situació preocupa especialment al PSC tenint en compte que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local ( LRSAL) obliga a fer un pla de viabilitat a totes les empreses amb finançament municipal que arrosseguin dos anys de pèrdues. En cas en què això no es faci, l'empresa "entra en fase d'extinció".

Més enllà de Girona+Neta, Paneque també ha denunciat que no tenen cap xifra de la situació de Vivendes de Girona, l'empresa pública encarregada de construir habitatge social que té l'Ajuntament de Girona. La portaveu socialista ha detallat que l'última dada que tenen és un ingrés de 900.000 euros del 2017 per part de la Generalitat. Però des d'aquest any, el govern local no els deixa "accedir a res" d'aquesta empresa.

De la mateixa manera, Sílvia Paneque també ha criticat que hi ha "algunes empreses que no tenen auditories", tot i que és un requisit legal. També hi ha constants endarreriments en la publicació dels comptes, ja que "tot just ara pengen els de 2017".

Un dels casos més recents que ha fet saltar l'alarma sobre la mala situació econòmica de les societats amb participació municipal és l'empresa Trargisa, que gestiona l'incineradora de Campdorà. La regidora socialista Beatriz Esporrín ha anunciat que el 27 de desembre l'equip de govern local va aprovar un decret per fer "una transferència d'urgència" d'1,5 milions d'euros per pagar "una pòlissa de crèdit" que vencia a finals de 2019 i l'empresa "no va poder tornar".

Aquesta transferència no va ser notificada a l'oposició i això ha generat malestar entre els regidors del PSC, ja que pocs dies abans s'havia fet el debat per aprovar els pressupostos municipals. Durant el plenari extraordinari no es va fer cap menció a la situació econòmica de Trargisa.

Per tot això, Paneque creu que "més que falta de transparència", el problema del govern local amb la gestió de les empreses públiques és l'"opacitat" amb la resta de grups polítics i la ciutadania.

Superàvit que anirà per amortitzar deute

La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Girona també ha criticat que el govern local hagi deixat escapar 6,8 milions del superàvit del consistori dels anys 2016, 2017 i 2018. Segons el PSC, al llarg d'aquests tres anys hi havia inversions previstes pagades amb el superàvit generat per la corporació. Però la LRSAL també va modificar el fet de perllongar aquest superàvit i per això tots aquells diners que l'anualitat següent no es facin servir, van a parar directament a pagar el deute que té el consistori.

En aquest cas, són 6,8 milions que passaran a mans de les financeres i deixaran projectes previstos pendents perquè el govern local, finalment no els ha adjudicat. Paneque ha assegurat que entre aquests 6,8 milions hi ha partides per a "les obres de la central del Molí" o la rehabilitació del Museu d'Història, a banda de millores en il·luminació o plans d'asfaltatge.

Tots aquests diners procedents dels beneficis obtinguts pel consistori gironí en anualitats anteriors passaran a eixugar el deute de l'Ajuntament després que el govern local no hagi adjudicat el projecte