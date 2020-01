Rebenten de nou els vidres d'una òptica de Salt i en roben ulleres

Els lladres han tornat a actuar en una òptica de Salt, que ja porta almenys tres robatoris en els últims dos anys. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets. De moment no hi ha detinguts.

Els fets van tenir lloc la nit de diumenge a dilluns en una òptica del carrer d'Àngel Guimerà de Salt. Un testimoni va alertar la policia que havia vist dues persones que a cara descoberta acabaven de trencar la vidriera de l'aparador i amb l'ajut d'un pal s'havien emportat material, bàsicament ulleres. Ràpidament s'hi van personar els efectius policials i no van localitzar ningú a lloc. Per la descripció que es va facilitar als Mossos i amb l'ajut de testimonis aíxí com de possibles empremtes s'espera poder localitzar els lladres.

Aquesta vegada van fer el forat a l'aparador amb un cop de pal però, anteriorment, els lladres havien actuat amb un sistema menys habitual: l'octubre passat es van armar amb una tapa de clavegueram, van destrossar tota la vidriera de l'aparador i es van emportar més d'una trentena d'ulleres que estaven exposades. En l'altra ocasió, els lladres van rebentar a cop de roc l'aparador de l'òptica i van robar els diners de la caixa i ulleres. Aquest seria l'únic cop, segons la policia, que els lladres van poder entrar a dins la botiga.