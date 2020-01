Salt vol triplicar els pisos de propietat municipal i arribar als 300 a finals de mandat

Salt vol triplicar el nombre de pisos de propietat municipal i arribar als 300 a finals de mandat. L'equip de govern ha presentat aquest dijous el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2020-2023, que inclou fins a 91 accions que marquen les "línies estratègiques" per als pròxims anys. En matèria d'habitatge, el govern municipal es fixa com a objectius tenir immobles per destinar-los, sobretot, a joves i estudiants i lluitar contra les ocupacions il·legals. "Quina millor política hi ha contra les ocupacions que poder adquirir pisos buits", ha apuntat Jordi Viñas que destaca que volen comprar els immobles a través del tanteig i retracte. El PAM també aposta per desenvolupar urbanísticament les 90 hectàrees del sector sud, on hi ha els terrenys que proposen per al futur Trueta i, també, superfície comercial.