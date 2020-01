El número de tall del sorteig de Girona10 és el 32.811.





? El 32.811 és el número de tall del Girona10, que tindrà lloc del 24 al 26 de gener. Durant aquests dies, s'oferiran 118 places hoteleres, 164 entrades al @teatre_gi, noves visites guiades, preus especials per veure el Bàsquet Girona i altres activitats i promocions | #Girona10 pic.twitter.com/potC5HyigX — Ajuntament de Girona (@girona_cat) January 17, 2020

El sorteig s'ha fet aquest divendres al pavelló de Fontajau deEl Girona 10 d'enguany es farà durant el cap de setmana delEn aquesta edició es podia accedir, a través de sorteig, a diferents premis gratuïts: 118 places hoteleres; 164 entrades per a espectacles del Teatre Municipal; cinc entrades dobles al Festival Internacional de Circ Elefant d'Or; una samarreta i una pilota firmada per tots els jugadors del Girona FC, una dessuadora Orgull Gironí del Girona FC i dues entrades dobles per al partit Girona-Real Oviedo; una pilota signada pels jugadors de la primera plantilla del Bàsquet Girona i cinc entrades dobles per anar a veure el partit ontra el Real Murcia Baloncesto.