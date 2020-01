Mor una coneguda persona sense sostre que feia vida en un banc de la Devesa

Multitud de veïns de la Devesa-Güell de Girona s'han mostrat commocionats per la mort d'una coneguda persona sense sostre que feia vida, des de feia anys, en un banc públic del barri, sempre embolcallat amb molta roba. Va morir a principis d'aquesta setmana i aquests dies els veïns i clients d'alguns dels establiments propers al banc on sempre seia hi han deixat espelmes enceses com a recordatori. Pràcticament sempre era en aquest mateix banc d'una zona verda del carrer joaquim Vayreda i només es movia per demanar alguna cigarreta o beguda en algun establiment o per eixuplogar-se si plovia.

Molts veïns i vianants li havien estant donant menjar i alguna ajuda econòmica. Expliquen que es feia dir Marco i que era alemany i que rebia l'assistència i el seguiment d'algun tipus de servei especialitzat d'atenció a persones que viuen al carrer.

El seu estat físic s'havia anat deteriorant amb el pas del temps i s'havia accelerat en els darrers mesos i cada cop li costava més moure's.