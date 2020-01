Salt vol triplicar els pisos d'ús social i crear una residència d'estudiants

Salt vol augmentar la borsa d'habitatge social fins arribar als 300 pisos municipals i crear una residència d'estudiants. Aquests són els reptes més clars que té l'equip de govern (ERC i JxSalt) per aquest mandat. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, i la tinenta d'alcalde, Margarita de Arquer, van presentar ahir el Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 a la Factoria Cultural Coma Cros; un document amb 91 accions molt ambigües i sense explicacions que concretin com es duran a terme.

Volen desenvolupar les 90 hectàrees del sector sud, però avisen que els temes d'Urbanisme van «molt lents». Volen acabar de reformar els 1.500 metres quadrats que queden pendents a la Coma Cros però primer han de buscar una ajuda econòmica per aconseguir-ho i decidir després quin projecte hi durant a terme.

Un dels punts més clars, i on més èmfasi van posar, és en impulsar polítiques d'habitatge. Actualment, l'Ajuntament gestiona uns 100 pisos d'ús social. Ara, però, volen triplicar aquesta xifra i arribar els 300 a finals de mandat. La fòrmula que utilitzaran per adquirir aquests immobles és, principalment, a través del tanteig i retracte i es destinaran a fer front a les «necessitats d'habitatge» que té la vila; segons va explicar Viñas.

D'altra banda, també va destacar que adquirint aquests pisos buits podran fer front a les ocupacions. El batlle va destacar que els bancs propietaris d'aquests immobles «no responen» quan algú hi entra de forma il·legal. «Que l'ajuntament sigui el titular de 300 habitatges ens permet gestionar molt millor i lluitar contra l'ocupació», va apuntar.



Més estudiants a la vila

Paral·lelament, l'Ajuntament té la intenció de construir una residència d'estudiants. Un edifici que podria instal·lar-se al sector sud de la vila, on hi ha l'Espai Gironès i la resta d'equipaments comercials. De moment, però, el consistori està indagant com fer-ho realitat, explorant diferents vies.

Aquesta residència, segons va explicar Viñas, donaria resposta a la demanda d'habitatge que comporta tenir diversos equipaments d'estudis superiors a la vila. A més, l'alcalde va destacar que estan lluitant perquè les futures facultats de Medicina i Infermeria s'instal·lin al municipi.

«Portar joves és potenciar Salt», va ressaltar. És per aquest motiu que també part dels habitatges municipals que volen adquirir aniran a parar a mans d'estudiants, així com a joves que vulguin emancipar-se.

Entre les 91 actuacions, també hi ha destinar 2 milions d'euros a millorar places, carrers i parcs, ampliar fins als 57 els agents de la plantilla de la Policia Local o treballar per arribar al 60% de recollida selectiva.

Segons Viñas, l'objectiu del Pla és tirar endavant actuacions «per reforçar el benestar dels saltencs». En la mateixa línia, la primera tinenta d'alcalde, Margarita de Arquer va assegurar que són unes mesures fruit d'un anàlisi de la situació del municipi i que són «realistes». «No és una carta als Reis», va apuntar.



Les demandes del PSC

D'altra banda, ahir el PSC va presentar al govern de Salt les seves propostes per aprovar el pressupost municipal. El regidor i portaveu socialista, Joan Martín, va explicar que tot i que els seus vots «no són imprescindibles per l'aprovació del pressupost» creuen que cal «un pressupost aprovat per una àmplia majoria i que posi per davant de tot el benestar i la convivència dels saltencs i saltenques».

En l'àmbit social, els socialistes van demanar augmentar fins a 260.000? les ajudes a les comunitats de veïns, la subvenció del transport públic als menors de 12 anys, la creació d'una oficina antiocupacions i la redacció i posada en marxa d'un pla d'Igualtat de l'Ajuntament. També consideren que «és capdal» que la plantilla de la policia municipal arribi a la ràtio europea aconsellada. «Volem el compromís del govern que s'acabi el present mandat amb 60 agents», va afirmar.