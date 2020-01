Més de 36.000 inscrits al Girona10, que té com a número de tall el 32.811

El número guanyador del sorteig de Girona 10 per aconseguir una nit d'hotel gratuïta o entrades per a espectacles i partits de futbol i bàsquet és el 32.811. El pavelló municipal de Fontajau va acollir ahir el sorteig de la novena edició de l'esdeveniment que tindrà lloc el cap de setmana del 24, 25 i 26 de gener.

Un total de 36.138 persones es van inscriure al sorteig. Es tracta de 2.000 persones menys que l'any passat però 8.000 més que el 2018, destaca el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras

Des d'ahir i amb un termini màxim de 72 hores, els guanyadors rebran un correu electrònic en què es notificarà la naturalesa del seu premi. Els premiats podran confirmar el seu premi fins al 21 de gener a les 24 h. En cas que algú no confirmi la seva reserva, es cancel·larà automàticament.

Els encarregats d'extreure les boles que van servir per determinar el número de la sort van ser l'alcaldessa, Marta Madrenas; el president d'Hostaleria, Josep Carreras; el capità del Bàsquet Girona, Albert Sàbat; el president del Girona FC, Delfí Geli; i el president del Gremi de Pastissers de Girona, Antoni Noguera.

Aquest any hi havia en joc 118 places hoteleres gratuïtes; 164 entrades per a espectacles del Teatre Municipal; 5 entrades dobles pel Circ Elefant d'Or; 1 samarreta, 1 pilota i 1 dessuadora Orgull Gironí del Girona FC i 2 entrades dobles per al partit contra el Real Oviedo SAD; i una pilota i cinc entrades dobles per anar a veure el partit del Bàsquet Girona contra el Real Murcia Baloncesto.

Com a novetats, durant el cap de setmana del Girona 10 es podrà gaudir de noves visites guiades, paquets de xuixos a 10 euros i la participació d'entitats com el Bàsquet Girona. I com cada any es podrà gaudir de diferents menús a 10 euros i altres descomptes. La inauguració de l'esdeveniment es farà el divendres 24 de gener, a les 19 h, a la fira La Plaça, ubicada a la plaça de Catalunya, una de les activitats que s'han organitzat en el marc de l'esdeveniment.