El Sindicat de Llogaters protesta pels "preus prohibitius" dels habitatges a Girona

El Sindicat de Llogaters de Girona ha fet aquest dissabte la primera 'embustiada' en protesta pels "preus prohibitius" que tenen els habitatges a la ciutat. Asseguren que els darrers anys "no han parat de créixer" fins a situar-se a una mitjana de 600 euros. De fet, des del sindicat temen que Girona segueixi la mateixa tendència de les grans ciutats i, per això, demanen que l'Ajuntament s'impliqui, tot i que asseguren que "no fa tot el que té a les seves mans". A més, consideren que hi ha un altre problema com és la proliferació dels pisos turístics, especialment al Barri Vell, on n'hi ha uns 450. Des de la plataforma 'Més barri, menys pisos turístics' alerten que aquestes dades augmenten la desigualtat entre els barris de Girona.