Els veïns temen més complicacions de trànsit al carrer de la Creu

Fa temps que el carrer de la Creu de Girona s'ha convertit en una via amb un sol carril -en lloc de dos. En moltes ocasions, els cotxes aparquen en doble fila en aquest carrer d'una sola direcció. Amb les obres que van començar a l'estiu, l'Ajuntament vol posar fre a aquesta situació i s'eliminarà un dels carrils de circulació. Els veïns, però, temen que aquest canvi comporti més complicacions de trànsit.

«Estem a l'expectativa de com quedarà», explica el secretari de l'Associació de Veïns de l'Eixample, Joan Jorba. «Si ara ja hi havia moments en els quals era realment difícil circular, ara que només hi haurà un sol carril serà més complicat», afegeix. Els veïns temen que els cotxes que aparcaven en doble fila ho segueixin fent i que obstaculitzin del tot la via i, en conseqüència, es creïn grans retencions. Els moments més complicats són les hores d'entrada i sortida de l'escola, ja que molts pares aparquen malament per deixar o recollir els nens que van al col·legi Dr. Masmitjà, que es troba en aquest punt. «Haurem de veure què passarà, perquè si realment el carril està sempre lliure, sense cotxes mal aparcats, serà un avantatge», apunta.

Fa sis mesos que el carrer en qüestió està afectat per obres. Els treballs, que van a càrrec de l'empresa Artea Mediambient, suposaran l'eliminació d'un dels carrils de circulació en el tram de la Creu comprès entre el carrer Barcelona i el carrer Joan Maragall. En el seu lloc, s'implantarà un carril bici amb l'objectiu de pacificar el trànsit rodat.



Malestar de les famílies

Algunes de les famílies dels alumnes de l'escola Masmitjà també estan a l'expectativa del resultat d'aquesta reforma. Consideren que no hi haurà espai per aparcar el cotxe, uns minuts, per deixar o recollir els nens; i que per tant es crearan més cues i complicacions en el trànsit de vehicles. Justifiquen que algunes famílies viuen lluny i que, per tant, no poden anar a peu a l'escola. Tampoc amb transport públic perquè després han d'anar a les seves respectives feines.

Des de fa anys, l'escola ofereix una solució a les famílies. Aquestes compten amb un descompte per aparcar al pàrquing de les Casernes i de la Creu durant les hores d'entrada i sortida de l'escola (9 h, 13 h, 15 h i a les 17 h). Tot i això, moltes no utilitzen aquest servei i continuen aparcant a sobre la vorera, fins i tot ara que el tram està en obres.



Un mes de retard

Les obres, que van començar al juliol, tenien una durada màxima prevista de sis mesos i, per tant, haurien de finalitzar a mitjans de gener. Tot i això, no es complirà amb el termini previst i els treballs s'allargaran un mes més, fins a mitjans de febrer.

El motiu d'aquest endarreriment són alguns problemes en el subministrament de material. Segons expliquen fonts municipals, la companyia encarregada de l'obra es va trobar amb una sèrie de problemes en l'adquisició de les vorades, que són les pedres que es posen a la vora de la vorera. Això ha provocat que les obres hagin anat a un pas més lent, expliquen des del consistori.

D'altra banda, el secretari de l'Associació de Veïns de l'Eixample comenta que durant unes setmanes no es veia cap operari treballant a les obres i que van estar totalment aturades durant diferents dies. «Moltes setmanes no s'hi veia moviment», afirma Jorba.



Fase final de les obres

L'Ajuntament assegura que les obres ja estan molt avançades. En una setmana i mitja ja estarà enllestit el nou carril de circulació, que ara està tallat. De moment, els vehicles circulen de forma provisional per la via que es convertirà en un carril bici i que està més a tocar de l'escola Masmitjà.

Les obres es van adjudicar per 167.275 euros a l'empresa Artea Mediambiental. Fins a vuit companyies es van presentar al concurs públic obert pel consistori.