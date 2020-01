La biblioteca Carles Rahola rescata llibres del s. XVIII llençats a la deixalleria

Treballadors de la biblioteca Carles Rahola de Girona van anar ahir al matí a la deixalleria municipal per rescatar desenes de llibres històrics, alguns del segle XVIII, que una arxivera va trobar quan feia ús d'aquesta instal·lació al Mas Xirgu. Estaven, entre cartrons, al contenidor de paper de l'equipament de Mas Xirgu. Hi havia volums de la història d'Espanya, un tractat general filosòfic-legal, tècnic i pràctic de notariat, un promptuari sobre cèdul·les i resolucions de Josef Garriga de 1806, un volum sobre una reforma lesgislativa dirigit per Rafael de la Escosura de 1902 o butlletins oficials eclesiàtics del Bisbat de Girona, un dels quals de 1857.

L'arxivera de l'Institut Municipal d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona Pilar Campos alertava diumenge, per Twitter, que havia anat a la deixalleria i s'hi havia trobat una gran quantitat de llibres d'entre el 1700 i el 1900. Explicava que se n'havia endut alguns però que encara n'hi havia molts i en diferents fotografies ensenyava els que no s'havia pogut endur per si algú els podia «salvar». Entre els que Pilar Campos va «rescatar» hi havia Flos Sanctorom y Historia General (1775) i Breviarium Romanum (1831) que manté els tancaments metàl·lics.

La reacció a la xarxa va ser immediada amb desenes de comentaris, molts d'incredulitat perquè algú decidís despendre's d'aquests llibres que són part de la història, de gent interessant-se per com podia fer-ho per quedar-se algun i afirmacions que es llençaven perquè estaven escrits en castellà.

Entre els comentaris, hi havia el perfil oficial de les biblioteques de Girona que indicaven que demà -ahir pel lector-a primera hora es posaria en contacte amb la policia per mirar si podien recuperar els llibres i incorporar-los al seu fons.

I ahir al matí, des del perfil de les biblioteques de Girona es confirmava que a primera hora, personal de la biblioteca Carles Rahola havia anat a recollir els llibres restants a la deixalleria. I que «aquests volums passaran a formar part del nostre fons i la seva consulta serà accessible als usuaris».



L'Ajuntament demana que s'avisi

El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, va demanar a la gent que en lloc de llençar llibres, contacti amb l'Ajuntament perquè és «una oportunitat per anar patrimonialitzant». «Si cal, els anirem a buscar a casa seva». O, de la mateixa manera, si en veu d'abandonats en contenidors. «En tindríem més si ens avissessin», va lamentar Ribas.