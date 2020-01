Màxima alerta a Sant Ponç, Pedret i Pont Major pel desbordament del Ter

L'ajuntament de Girona recorda que entre les 3 i les 4 de la tarda es produirà la màxima intensitat de les aigües del Ter al pas per Girona i demana als veïns de Sant Ponç, Pedret i Pont Major extremin precaucions i segueixin les indicacions dels cossos de seguretat.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que l'episodi Gloria està a la "fase final" però ha recordat que "no està tancat" i per això ha reiterat la petició de "màxima prudència, autoprotecció i seguir les recomanacions dels serveis d'emergències. Però finalitzat l'episodi de precipitacions, ara la màxima preocupació és al riu Ter, després que els embassaments de Sau i Susqueda hagin arribat al màxim de la seva capacitat.

Els cabals punta per sota de la confluència entre el Ter i l'Onyar han arribat als 1.400 m3 i "en les properes hores es poden incrementar una mica", en concret fins les tres o les quatre de la tarda, quan començarà a baixar, segons ha explicat Jordi Molist de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Al barri del Pedret de Girona aquests cabals provoquen "desbordaments no molt sobtats però sí progressius" amb afectacions als habitatges del marge dret del riu Ter, ha afegit.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha avisat que tot i que ja no plogui, les conseqüències del temporal a la ciutat de Girona no han acabat. De fet ha apuntat que no serà fins a mitja tarda que no es comenci a estabilitzar el cabal del riu Ter i Onyar al seu pas per la ciutat. De moment, Madrenas ha explicat que els arbres "cauen en dominó" en zones com ara Fontajau o Sant Ponç, on el riu Onyar desemboca amb el Ter. Per això demana "coresponsabilitat" a la ciutadania i que no s'acostin en les zones restringides, malgrat que no siguin purament lleres del riu. L'alcaldessa ha garantit que la màxima preocupació segueix essent els "petits desbordaments" que s'estan produint en zones urbanes.

Santi Segalà, del Servei Meteorològic de Catalunya ha explicat que es dona per tancat l'episodi de precipitacions i que encara resten avisos d'onatge tot i que també va remetent. Pel que fa a les màximes precipitacions registrades durant l'episodi, Segalà ha destacat els 497,3 litres a Lliurona, 430 a Puig Sesolles, 425 a Viladrau i els 400 a Santa Pau, així com quantitats entre 200 i 400 litres per metre quadrat a gran part de les comarques de Girona i Tarragona. Pel que fa a la neu ha destacat els 142 cm de neu a Ull de Ter, 103 a Cadí Nord, 94 a Malniu o 90 a Núria.

Al migdia hi ha actives les mesures especials de confinament a les plantes altes a 26 municipis de la riba del riu Ter aigua avall de l'embassament de Susqueda. Les poblacions afectades són Osor, Susqueda, Amer, La Cellera de Ter, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Anglès, Bescanó, Sant Gregori, Salt, Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Celrà, Bordils, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Flaçà, Foixà, Colomers, Jafre, Verges, Ultramort, Serra de Daró, La Tallada d'Empordà, Fontanilles, Ullà, Gualta i Torroella de Montgrí.

Les mesures en aquests municipis inclouen evitar les plantes inferiors dels edificis situats en zona inundable o anar al punt d'acollida habilitat. La resta de la població a la demarcació de Girona que no es trobi en aquestes zones ha d'evitar la mobilitat als entorns de la zona inundable fins a nova ordre.

Des de l'ACA es manté un especial seguiment dels rius Tordera, Muga, Fluvià, Ter, Onyar, Daró, Besòs, Llobregat i Siurana. Pel que fa al riu Llobregat, Protecció Civil s'ha posat en contacte amb els diferents municipis aigua avall de la Baells perquè s'adoptin les mesures previstes al seu plans d'emergències.

El telèfon d'emergències CAT112 ha rebut 14.499 trucades sobre 10.997 incidents pel temporal. Per comarques, les trucades s'han fet des de: Barcelonès (3.832), Baix Llobregat (1.919), Maresme (1.554), Vallès Occidental (1.440), Vallès Oriental (1.128), Garraf (598), Selva (562), Gironès (341), Tarragonès (308), Baix Ebre (305), Alt Empordà (269), Alt Penedès (235), Osona (210), Baix Penedès (186), Baix Camp (185) i Baix Empordà (183).

Els Bombers de la Generalitat han rebut, des de les 12h i fins les 14h, 99 avisos nous relacionats amb el temporal. El nombre d'alertes ha disminuït respecte els altres dies, malgrat que encara hi ha moltes incidències pendents en les que estan treballant, especialment per esllavissades, problemes en edificis o a la xarxa viària. Així, des de l'inici de l'episodi s'han registrat 7.824 avisos.

Els Bombers de la Generalitat continuen treballant en la recerca de dues persones encara desaparegudes. El tripulant que va caure a l'aigua el dimarts a la matinada a Palamós i un home a Cabacés. D'altra banda, s'ha confirmat que un home localitzat aquest migdia a Jorba és el desaparegut de 65 anys que s'estava buscant des de primera hora.

Al llarg del matí s'han fet diversos serveis de rescat de persones amb vehicles embarrancats a causa de l'aigua. Entre ells, a Ossó de Sió d'una persona que havia quedat atrapada a un camí, sota les piscines. A Cambrils, també han ajudat al conductor a sortir de la furgoneta que estava atrapada a la riera d'Alforja i a Cardedeu també han fet el rescat del conductor d'un vehicle arrossegat per l'aigua de la riera de Cànoves al seu pas per la carretera de les Aigües.

El departament d'Educació ha informat que uns 137.000 alumnes s'han quedat sense classe aquest dijous pel temporal, la majoria a les comarques de Girona. Dels alumnes afectats pel tancament de centres, la majoria, 118.000, són de les comarques de Girona, i 16.000 més del Maresme i del Vallès Oriental.

El Servei Català del Trànsit (SCT) ha informat que una setantena de trams de la xarxa viària catalana continuen afectats per les conseqüències del temporal Glòria. En les darreres hores s'han incrementat el nombre d'afectacions per esllavissades. També hi ha diverses incidències ferroviàries.

A la reunió del comitè tècnic que ha presidit Buch també hi han participat la directora general de Protecció Civil, Isabel Ferrer, del director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, del director Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara, i de comandaments i tècnics del telèfon d'emergències 112 de Catalunya, Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques, Protecció Civil de la Generalitat, Servei Meteorològic de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, Creu Roja, Ferrocarrils de la Generalitat, Adif, Renfe i Carreteres de la Generalitat, entre altres.