El riu Ter es torna a desbordar al barri de Pont Major

El riu Ter ha tornat a desbordar-se com va fer ahir al final del barri de Pont Major. A més, a quarts de dotze del matí, el riu ha començat a desbordar-se al barri de Pedret.



La pluja que està caient i la baixada d'aigua procedent del desembassament del pantà de Susqueda han fet pujar el cabal durant les últimes hores.



Arran del sobreeiximent del Ter en aquest punt que ahir ja va generar problemes, la Policia Municipal de Girona ha tallat la carretera de Palamós en els dos sentits de la marxa. Els desviaments es fan pel pont de l'Aigua.



A la zona de Pedret, la Policia Municipal de Girona impedeix el pas pel passeig arran del Ter amb cintes per la crescuda del cabal. Els veïns de Pedret expliquen que és el dia que l'aigua del Ter està més amunt i temen que s'acabi tallant la carretera si el cabal puja més. Alguns han tret els cotxes dels garatges i els han aparcat lluny. Els comerços estan a l'aguait i alguns posen totxos per protegir l'entrada.





??Seguim amatents a la crescuda del Ter. Hem tallat l'accés a la ciutat a l'altura del Pont de l'aigua. Recomanem evitar aquesta via. pic.twitter.com/FRQx4L17Ro — Policia Municipal Gi (@pmgirona) January 23, 2020

Tres reallotjats

Ahir l'aigua va arribar arran de les cases de la zona i va entrar en alguns baixos.Girona manté ladel Pla de protecció civil municipal després de la reunió del Comitè d'Emergències de l'Ajuntament de Girona d'aquest matí.Malgrat que a la nit i a la matinada no hi ha hagut incidències destacables, està previst que els cabals dels rius Ter i Onyar creixi en les hores vinents i per això des del consistori es fa una crida a la ciutadania perquè mantingui la precaució al llarg del matí.La nit passada des de la Policia Municipal es va avisar ambels veïns i veïnes de les zones afectades pel possible risc d'inundació per desbordament del riu Ter als barris de Pedret, Pont Major i Sant Ponç, a més de posar-se en contacte de forma personal amb els habitatges afectats durant tot el dia.Des de les va habilitar també elper si hagués calgut reallotjar amb urgència els veïns del municipi. L'equipament ha estat obert tota la nit custodiat per voluntaris i voluntàries de Protecció Civil que estaven preparats per fer l'acollida a la ciutadania en cas de necessitat. Només ha calgutque s'han ubicat a la Residència de Gent Gran Puig d'en Roca, on han passat la nit i s'estaran fins que s'acabi la fase d'emergència del Pla de protecció civil.Durant el matí d'avui, si hi hagués qualsevol necessitat urgent, l'ajuntament habilitaria el Centre Cívic Barri Vell-Mercadal per acollir la població afectada.