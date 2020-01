Salt aprova un pressupost de 29 milions que preveu un increment en inversions

L'Ajuntament de Salt va aprovar ahir per ple el pressupost del 2020, el qual ascendeix fins als 29.160.751 euros i preveu 1,5 milions per inversions. Els comptes van comptar només amb el suport de l'equip de govern (ERC i JxSalt) que tenen majoria absoluta, mentre que el PSC es va abstenir. La resta de partits van votar en contra (Vox i IPS-CUP).

Les principals inversions aniran destinades a millorar els parcs infantils i els pipicans (100.000 euros) i les vies públiques (175.000 euros), a adquirir terreny (80.007 euros, principalment el solar de davant la Farga per construir-hi un centre educatiu) i a reforçar les instal·lacions esportives (76.000 euros).

En total, el consistori ha pressupostat 970.000 euros per a inversions. Ara bé, preveuen augmentar aquesta xifra fins als 1,5 milions d'euros quan s'activi la línia que es finançarà a través del romanent de l'exercici 2019, és a dir, els diners que han sobrat de l'any passat. El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament, Toni Vidal, va explicar que continuen «sanejant la situació de les arques municipals per, d'aquesta manera, disposar de recursos propis». Així va destacar que el 50% de les inversions les assumirà l'Ajuntament, i no provindran de crèdits o subvencions.



Increment del pressupost

El pressupost de Salt, que puja fins als més de 29 milions d'euros, suposa un increment del 4,36% respecte a l'any anterior. Les principals partides que s'han augmentat tenen a veure amb la seguretat ciutadana, la neteja i l'educació.

El consistori incrementarà els recursos per a la Policia Local de Salt, no només amb més efectius policials (s'han previst cinc noves places per a aquest 2020), sinó també amb més i millors recursos materials com són les càmeres de seguretat. Aquest 2020 s'hi destinaran 4.201.344 euros en aquesta àrea (3.889.487, el 2019).

El pressupost dedicat a la neteja viària i recollida d'escombraries s'augmentarà amb 187.000 euros, que permetrà arribar fins als 1,2 milions d'euros. Gràcies a aquesta injecció de diners es podrà comprar un nou vehicle per a la brigada i millorar el servei de recollida.

Pel que fa a l'àmbit educatiu, s'incrementarà la partida amb 172.217 euros, que representa un increment de l'11,16%. Això permetrà reforçar el paper de les AMPAs i la col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG) a través de la Càtedra Tekné de noves tecnologies, dotada amb 12.000 euros. El govern també va destacar els tres milions d'euros que s'han destinat a la compra d'habitatges per destinar-los a necessitats socials.



Reducció del deute fins al 35%

D'altra banda, el consistori va assegurar que continuaran treballant per rebaixar el deute fins al 35%. L'alcalde, Jordi Viñas, va destacar que es tracta d'una xifra rellevant, tenint en compte que fa sis anys aquest era del 106%. Durant l'exercici es preveu una amortització dels préstecs pendents de 2.636.000 euros que podria arribar a situar el deute per sota del 30%.



Posicionament de l'oposició

Els pressupostos van comptar amb els vots en contra de l'oposició, a excepció del PSC que va abstenir-se. El portaveu socialista, Joan Martin, va explicar que han pres aquesta decisió després de negociar diferents aspectes amb l'equip de govern. «No són els nostres pressupostos però hi hem pogut aportar la nostra mirada», va afirmar Martín.

En aquest sentit, va destacar que han aconseguit augmentar la partida de neteja, que pels socialistes és lògic «després que el govern decidís apujar els impostos en aquesta matèria en un 14%». També va destacar que han aconseguit un augment en la partida de seguretat ciutadana i va celebrar l'aposta d'incrementar la plantilla d'agents. Finalment, el portaveu socialista va afirmar que el govern s'ha compromès a crear una oficina per lluitar contra les ocupacions, un pla d'igualtat i subvencions als menors de 12 anys per usar gratuïtament el transport públic.

D'altra banda, el portaveu de Vox, Sergi Fabri, va denunciar una «manca de transparència i de respecte institucional» de l'equip de govern. Segons va explicar, el govern els va passar la informació sobre els comptes municipals tres dies abans del ple. La formació va votar en contra perquè el govern «continua recaudant diners per multes de trànsit» i per l'import que cobren els quatre càrrecs de confiança de l'Ajuntament de Salt.

El grup municipal IPS-CUP també va votar en contra dels comptes perquè «no s'han augmentat les partides destinades a potenciar la participació de la ciutadania i les iniciatives ciutadanes». A més, la portaveu de la formació, Cris Sibina, va criticar l'augment de sous i de càrrecs de confiança de l'equip de govern. «Els pressupostos van en una línia que no és la nostra», va afirmar Sibina.