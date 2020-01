Les obres a la Clínica Girona reduiran el carrer Barcelona a dos carrils tres mesos

Les obres de la nova Clínica Girona comportaran afectacions del trànsit de vehicles al carrer de Barcelona a partir de dilluns. Es tracta de les actuacions corresponents a la primera fase de la reurbanització de l'espai, que consistiran en la connexió del sanejament i de la xarxa d'aigua potable. Tindran una durada prevista de tres mesos i, tot seguit, se succeiran les etapes següents de la urbanització, que també tindran afectacions a la circulació.

La construcció de la planta baixa de la nova Clínica Girona · Clínica Girona

Les incidències de la primera fase consistiran en la reducció dels carrils de circulació de la via, que passaran de quatre a dos -un en cada sentit de la marxa- en dos trams: el que va del carrer de Reggio Emília al carrer de Manuel Cazurro i el que està a l'altura del carrer de la Muga. Per tal de poder canalitzar el volum de trànsit en aquests punts, també es reduiran els carrils de la rotonda del Mas Gri.

Els treballs afectaran de forma puntual el vial lateral del carrer de Barcelona, entre la rotonda del Mas Gri i el carrer de Manel Cazurro, i l'aparcament que hi ha a tocar de la rotonda. La intervenció afectarà també l'accés al carrer de la Muga des del carrer de Barcelona i, per aquest motiu, s'habilitarà l'entrada tant als comerços com als habitatges en cul-de-sac a través del carrer del Migdia.