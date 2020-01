Els veïns aprofiten la fi del «Gloria» i surten al carrer amb el Girona10

Els gironins van sortir ahir al carrer aprofitant la fi de la tempesta Gloria amb el Girona10. Va costar, però, al final els carrers es van mig omplir. Ara bé, només hi passejaven veïns de la província, ja que la resta van anul·lar la seva cita amb Girona. La ciutat acull un cap de setmana d'ofertes amb places d'hotel i entrades a espectacles i partits gratuïts i menús i xuixos a 10 euros, una iniciativa impulsada per l'Associació d'Hostaleria de Girona i l'Ajuntament que celebra enguany la seva novena edició.

Molts gironins van aprofitar el bon temps per sortir de casa, després de dies d'intenses pluges i de patiment per les crescudes dels rius. Altres, però, van haver de dedicar el seu dia festiu a netejar els seus habitatges i les instal·lacions esportives que han quedat danyades.

És el cas del complex esportiu que el GEiEG té al barri de Sant Ponç. El grup excursionista havia programat un cap de setmana intens d'activitats a les pistes de pàdel i de tennis, a un preu de 10 euros. L'oferta, però, l'han hagut de suspendre perquè les instal·lacions estan totalment inservibles.

El pavelló Fontajau també continua recuperant-se de la inundació. El partit d'avui del Bàsquet Girona contra el Real Murcia Baloncesto, pel qual es van sortejar cinc entrades dobles gratuïtes, es disputarà a Palau.

El temporal també va provocar un retard en l'obertura de la Fira d'alimentació i artesania de la plaça Catalunya. El divendres els operaris encara estaven muntant les parades del mercat, ja que per culpa de la pluja no van poder començar a treballar el dimecres, tal com estava previst. És per aquest motiu que la fira en comptes d'obrir el divendres a la tarda, ho va fer ahir al matí. Els paradistes, acostumats a dependre del temps, entenien la situació i confiaven a salvar-ho fent caixa aquests dos dies.

Per les parades gairebé només hi passejaven gironins. «Soc de Figueres», «de Sant Gregori», «de Girona», «de Celrà», «de Cassà», «d'Arbúcies»; pocs forasters hi havia pels carrers. «El Girona10 és una festa per als gironins i no ens n'hem amagat mai», afirmava el president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras. «Que la gent de Girona pugui gaudir dels restaurants i dels museus que tenim i que pugui conèixer la ciutat a través de les visites guiades és una gran satisfacció», afegia.

El matí va costar que els carrers s'emplenessin, però a poc a poc la gent va començar a sortir. Al migdia, els restaurants es van omplir i a la tarda els carrers anaven més plens.

Enguany, un total de 27 restaurants ofereixen menús a 10 euros (fa sis anys n'eren 42). Des del restaurant la Riba explicaven que van tenir anul·lacions de reserves, «sobretot de gent de Barcelona», però que al final van acabar omplint els tres torns amb gent de la província. «Tots són de casa», comentaven. El mateix va passar a Casa Marieta. «Hem emplenat igual que altres edicions del Girona10, encara que hem tingut anul·lacions», explicaven. I al restaurant Abril també es va omplir. D'altra banda, des de la Dolce Vita comentaven que havien tingut menys gent per culpa del temporal. «La gent s'ha pensat que la ciutat estava inundada», explicaven.

Pel que fa als hotels, es van sortejar 118 places gratuïtes (fa sis anys n'eren 1.200 però tenien un preu de 10 euros). Carreras va afirmar que no hi ha hagut cancel·lacions, tot i el temporal d'aquesta setmana. «La gent sabia que aquests dies faria sol», comentava. És més, va assegurar que van tenir un augment de reserves. El dilluns només estaven ocupats el 60% de les places hoteleres per aquest cap de setmana, i ahir ja estaven al 80%.