Girona xifra en 3,3 milions els desperfectes ocasionats pel temporal «Gloria»

L'Ajuntament de Girona ha quantificat en un total de 3.347.688 euros la primera valoració dels desperfectes que el pas del temporal "Glòria" ha ocasionat a la ciutat. Aquesta xifra és estimativa i inclou els danys en béns municipals, que poden créixer a mesura que es faci l'inventari complet de totes les incidències detectades en les diverses àrees de l'Ajuntament.

Un dels camps més afectats per aquest episodi meteorològic ha estat el de les instal·lacions esportives, de les quals s'estimen danys per valor d'1.417.000 euros. Concretament, cal destacar les afectacions al Pavelló Municipal Girona-Fontajau, on la inundació va malmetre el parquet de la pista principal o la xarxa elèctrica, i també al Camp de Futbol Municipal de Pont Major i un talús de l'Estadi Municipal de Montilivi. Per ara, es preveu que el cost de les reparacions al pavelló ascendeixi a 1.007.100 euros, mentre que les del camp de Pont Major i les de l'estadi de Montilivi suposarien un cost de 209.000 i 230.000 euros, respectivament.

A més, alguns equipaments culturals també es van veure afectats pel temporal, especialment el Bòlit-SantNicolau, que va patir danys per valor de 98.000 euros. A banda dels desperfectes a la Capella de Sant Nicolau, es van detectar incidències a l'Auditori Palau de Congressos, quantificades en poc més de 19.300 euros i, al Centre Cultural La Mercè, quantificades en 5.400 euros.

Un altre dels àmbits on el temporal ha tingut una major incidència ha estat en l'àrea de Sostenibilitat, amb un total de 1.616.000 euros. En aquest sentit, cal destacar la reparació de la canonada de captació del Pasteral, amb un cost d'un milió d'euros; i les reparacions de la planta depuradora de la ciutat i en col·lectors de sanejament, valorades en 227.000 euros. La resta s'ha d'aplicar, entre d'altres, a la reparació de camins (28.000 euros); de la riba dels rius (334.400 euros), i el cost dels serveis extra de neteja (8.000 euros).

L'àrea d'Educació ha estat la tercera gran damnificada de les pluges a Girona, amb un cost de 161.500 euros, sobretot per la reparació de teulades, parquets o parets. També hi ha despeses en mobilitat, centres cívics i vehicles, a l'espera de quantificar altres afectacions que ara mateix encara s'estan estudiant i pressupostant, tant en via pública com en equipaments.