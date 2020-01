El Pontenc demana ajuda per recuperar-se de les destrosses del Gloria

El Club Esportiu Pontenc demana ajuda per recuperar-se de les destrosses del temporal Gloria.



Aquest ens té les instal·lacions al barri de Pont Major i la crescuda del Ter les va deixar inservibles. L'aigua va engolir el camp i va fer nombrosos danys a les instal·lacions esportives.





Material destrossat

Reclamen ajuts econòmics per comprar material i tornar les instal·lacions practicables. En total,Un dels membres de l'equip de veterans, Diego Lescano, que fa de portaveu de l'entitat lamenta l'estat actual i la "deixadesa per part de l'ajuntament", ja que l'equipament és municipal.Assegura que des de les inundacions de dijous, el CE Pontenc, un club que té diferents categories i equips masculins i femenins.Arran del temporal, aquest cap de setmana, un centenar de persones s'han dedicat a treure de les zones inundades tot el material que se'ls ha fet malbé. També tenen danys a l'estructura del camp, un mur ha cedit així com el bar.Davant d'aquesta situació, Lescano assegura que han fet arribar missatgesperquè se'ls doti econòmicament d'algun tipus de partida a l'ajuntament, a la Federació Catalana de Futbol, entre altres, per tal que puguin reconstruir el què el Gloria ha destrossat.També agraeix la solidaritat d'equips de la ciutat que els han ofert els seus camps per jugar així com d'altres fora, com el Vilablareix mentre no es recuperin.Segons han calculat, els caldrien 50.000 euros però el representant dels Veterans, destaca que per ells qualsevol ajut és bo, des de "pintura o material de construcció, el què sigui".Del material destrossat per exemple hi ha: 50 pilotes de futbol, equipacions, material d'entrenament com per exemple les porteries, ordinadors, neveres, un televisor, la caldera, portes de les instal·lacions.Afirma que la situació del club i del camp ési que necessiten ajuda per seguir endavant.