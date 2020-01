Incendi elèctric amb un ferit a la Delegació d'Economia i Hisenda de Girona

Els Bombers han treballat aquest matí en un incendi elèctric a la Delegació d'Economia i Hisenda de Girona.

Un operari estava al soterrani i ha patit cremades arran d'unes guspires.

Els fets han tingut lloc pels volts d'un quart de nou i els Bombers hi han desplaçat inicialment vuit dotacions i finalment, hi han treballat quatre.

Malgrat que el foc elèctric ha tingut lloc en un edifici públic no s'han hagut d'evacuar els treballadors de l'edifici ja que no hi havia perill, ubicat al número 47 de l'avinguda Jaume I de Girona.

L'incendi elèctric ha estat al soterrani i s'ha generat quan hi havia operaris a la zona. Un d'ells ha resultat ferit de poca gravetat. El SEM l'ha evacuat en ambulància a l'hospital Josep Trueta.

Els Bombers han hagut d'esperar que es tragués la llum de l'edifici i a dos quarts de deu ja han pogut començar a revisar la zona afectada. Que ha quedat balisada perquè ningú s'hi acosti.

Arran del succés, també s'ha activat la Policia Municipal de Girona i el SEM.