Cues per la supressió de dos carrils al carrer Barcelona

El carrer Barcelona, al tram on hi haurà la futura Clínica Girona, en obres. marc martí

El nou tall al carrer Barcelona de Girona va provocar ahir llargues cues en el primer dia de restricció. L'amplada de la via, en el tram que transcorre per davant la futura Clínica Girona, ha quedat reduïda de quatre a dos carrils de circulació. Els conductors, alguns desorientats amb el nou traç, esbufegaven i lamentaven com de feixuc s'ha convertit circular per aquesta via.

I és que, a poc a poc, aquesta entrada a la ciutat de Girona està perdent carrils de circulació. Al llarg del seu recorregut, el carrer canvia fins a quatre cops de forma per culpa de les obres del centre sanitari i d'El Corte Inglés (abans també pels treballs a l'escola Cassià Costal). De la rotonda del Mas Gri fins al carrer de Manuel Cazurro, la via té dos carrils (un per cada sentit de la marxa), i després passa a tenir-ne quatre. Uns metres més avall, a l'encreuament amb el carrer de la Muga, es converteix en un carrer amb dos vials, i tot seguit torna a tenir-ne quatre. Més amunt, davant de l'hotel Melià, el carrer passa a tenir tres carrils (dos d'entrada i un de sortida). Aquí el tall per obres s'allarga fins a El Corté Inglés i l'escola Cassià Costal. En aquest tram, el carrer té quatre vials, en alguns punts, i tres, en altres; un autèntic maldecap per als conductors, molts dels quals han buscat vies alternatives, com el carrer del riu Freser. A això s'hi ha de sumar el tall que cada dia a les 20 h els CDRs fan a l'encreuament amb Emili Grahit.



El futur del carrer

A la llarga, el carrer Barcelona podria acabar amb únicament tres carrils, ja que l'Ajuntament de Girona, aprofitant tots aquests talls per obres, estudia suprimir un vial per convertir la via en una «avinguda amigable i passejable».

Les noves afectacions de trànsit del carrer Barcelona davant la futura Clínica Girona duraran tres mesos. El motiu són els treballs de reurbanització de l'espai que s'estan duent a terme amb la construcció del centre sanitari. En una primera fase es realitzarà la connexió del sanejament i de la xarxa d'aigua potable. Tot seguit, se succeiran les etapes següents de la urbanització, que també tindran afectacions a la circulació.

Per tal de poder canalitzar el volum de trànsit en aquest punt, també s'han reduït els carrils de la rotonda del Mas Gri. Els treballs afectaran de forma puntual el vial lateral del carrer de Barcelona, entre la rotonda del Mas Gri i el carrer de Manel Cazurro, i l'aparcament que hi ha a tocar de la rotonda.