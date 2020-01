Mor Nita «Mera», la veïna de Sarrià de Ter de més edat, amb 107 anys

«Avui ens ha deixat la senyora Nita Verdaguer, per a tots nosaltres Nita "Mera", acompanyem en el sentiment a la seva família en aquest moments tant delicats», relatava l'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, al seu perfil de facebook. Anna Verdaguer Dorca era la persona de més edat de Sarrià de Ter amb 107 anys. Per l'alcalde sarrianenc era un «referent, història i republicanisme que avui desapareix per sempre». Ter. Va néixer a Girona el 21 de febrer del 1912 i era veïna de Sarrià de Ter des del 1950.