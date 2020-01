La Coma Cros tanca el 2019 amb gairebé 5.000 activitats

La Factorial Cultural Coma Cros de Salt ha arribat enguany a les 4.910 activitats, una dada que representa una mitjana per sobre dels 13 usos diaris. Aquestes xifres són molt ben valorades per l'Ajuntament de Salt que consideren que "reforcen el paper de la Coma Cros com a motor cultural i social de la vila".

A l'hora d'analitzar les dades per àmbits, cal destacar que les activitats vinculades a entitats de Salt representen més de la meitat del total amb, concretament, 2.726 usos. "L'objectiu és continuar en la mateixa línia perquè la Coma Cros és un element clau en el desenvolupament del dia a dia del municipi", explica la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Núria Heras. Afegeix que impulsaran "les mesures que calgui per continuar millorant el servei" que poden oferir des dels diferents espais de la Factoria.

Paral·lelament, el govern de Salt continua treballant per executar la reforma projectada de la Coma Cros. Es tracta d'unes obres que permetran completar l'edifici i posar els 1.500 metres quadrats que queden per habilitar a disposició de la ciutadania.



Un espai polivalent

D'altra banda, pel que fa a la resta d'activitats que s'hi han dut a terme durant el 2019 a la Coma Cros, les impulsades per l'Ajuntament s'eleven fins a les 854, les organitzades dins l'àmbit formatiu són 725 i les que corresponen a les escoles de música són 499. D'altra banda, les entitats de fora de Salt s'han apropat fins a la Coma Cros per celebrar 106 activitats.