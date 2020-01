Girona renova el subministrament de llibres per a les biblioteques a Les Voltes

L'Ajuntament de Girona ha prorrogat el contracte del subministrament de llibres per a les biblioteques municipals a la llibreria Les Voltes, de la família Matamala. L'opció de la pròrroga era una de les possibilitats que s'incloïen en l'adjudicació si les dues parts ho consideraven i la darrera Junta de Govern Local hi ha donat el vistiplau. El contracte es va formalitzar l'abril de l'any passat i indicava específicament que era per un any però amb la possibilitat de prorrogar-lo fins a un màxim de quatre anys. La pròrroga serà vigent a partir del 27 de març. Aquesta és la primera de les tres possibles renovacions. El consistori gironí sol utilitzar les pròrrogues en les adjudicacions dels contractes de serveis.

La Fundació Llibreria Les Voltes, ubicada a la plaça del Vi i abanderada de l'activisme polític i cultural catalanista durant dècades, va obtenir aquest contracte després de guanyar el concurs públic que va obrir l'Ajuntament l'any passat, imposant-se per un estret marge a les altres dues candidatures que s'havien presentat a la licitació, una de l'Abacus i l'altra integrada per les llibreries Geli, 22 i Empúries. La diferència va ser únicament perquè, segons els documents de resolució del concurs, Abacus no podia demostrar la possibilitat de fer cerques al seu catàleg per any de publicació i la dels llibreters gironins associats, per no poder consultar l'estat de les comandes.

En concret, la llibreria Les Voltes va obtenir l'adjudicació corresponent al subminstrament d'un fons bibliogràfic de ficció i no-ficció, majoritàriament en català i castellà però també en altres llengües que no suposin més d'un 10% del total, amb un pressupost de 50.723,27 euros i d'un de fons bibliogràfic infantil, també de ficció i no-ficció, amb un pressupost de 24.929 euros.

La licitació incloïa un tercer lot, corresponent al subministrament de fons audiovisuals i pressupostat en 11.338,73 euros, que va adjudicar-se a Tatarana S.L., que va ser l'única candidatura presentada. L'Ajuntament també ha prorrogat aquest contracte.