Els pediatres del CAP de Salt reclamen rebaixar la ràtio de 1.000 infants per metge

Els pediatres del CAP de Salt demanen rebaixar la ràtio genèrica de 1.000 infants per metge, que estableix l'estudi de càrregues de l'ICS, per l'especificitat de la població de la vila. El col·lectiu exigeix que es realitzi un document específic per al municipi que tingui en compte l'elevat nombre de població immigrant i de famílies vulnerables al qual dona cobertura el Centre d'Atenció Primària (CAP). És per aquest motiu que demanen incrementar el nombre de pediatres assignats al centre (que actualment són uns sis).

Salt és un dels 10 municipis de Catalunya, de més de 5.000 habitants, més pobres, amb una renda per habitant inferior al 70% de la mitjana catalana. Alguns dels seus barris es troben entre l'1% dels barris més pobres de Catalunya, amb una renda per càpita inferior a 6.000 euros anuals, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A més a més, Salt té una població amb gairebé un 40% de persones migrades. Dins d'aquest col·lectiu hi ha una elevada rotació de la seva població, un elevat grau de desconeixença de l'idioma, costums dietètics diferents i qüestions delicades com la mutilació genital femenina. «Tot això representa una dificultat afegida en la tasca assistencial tant en l'àmbit comunicatiu com administratiu», exposen. És per aquests motius que demanen rebaixar la ràtio de pacients per metge, tal com s'ha fet al centre del barri de Vilaroja de Girona i l'ABS de Sant Vicenç de Castellet.

A Catalunya, els pediatres d'atenció primària tenen un contingent de 1.000 infants. «Donades les especificitats de la vila de Salt, considerem que aquest contingent no pot ser aplicable als nostres pediatres si volem una assistència sanitària de qualitat», exposen. A més, afirmen que el nombre d'infants visitats per pediatre acaba sent major perquè no es comptabilitzen aquells pacients que no compten amb la targeta sanitària definitiva.



Manca de pediatres

La situació s'agreuja amb la manca de pediatres que està patint el centre. Professionals sanitaris, entitats i polítics s'han mobilitzat aquests dies perquè el CAP de Salt no es quedi amb tres pediatres menys. En els darrers mesos, han marxat dos treballadors i aquests llocs vacants no han estat remplaçats; i, a més, al març es preveu la baixa d'un altre professional. Així, el centre podria quedar-se només amb tres del sis pediatres assignats.

Aquests llocs de treball vacants estan causant retards en l'hora programada de les visites, expliquen els metges. «Tant les condicions laborals per part dels pediatres com les condicions assistencials que afecten els pacients es troben clarament amenaçades», afirmen des del col·lectiu. Això també ha comportat un augment d'hores extra per al personal. Segons els treballadors, aquest augment de càrrega assistencial no ha estat remunerat, tal com s'havia acordat amb el Govern en l'última vaga convocada pels metges.

Segons expliquen fonts de l'Institut Català de la Salut (ICS), de forma puntual per fer front a la situació, s'ha cobert la planificació de l'atenció pediàtrica amb professionals del mateix equip que faran escreix de jornada laboral de manera voluntària i amb professionals d'altres equips d'atenció primària i de l'atenció continuada i urgent. Tot i això, els professionals consideren que és insuficient.

«Des la Direcció d'Atenció Primària s'han fet accions per tal que en els propers mesos s'hagin cobert les tres places de pediatre», expliquen des de l'ICS. En concret, el proper 1 de març s'incorporarà un pediatre de nova contractació i han pactat amb dos residents de pediatria que acaben aquest mes de maig la seva especialització al Trueta que s'incorporin a l'EAP de Salt a partir del juny.



Front comú polític

Paral·lelament, el ple de l'Ajuntament de Salt va aprovar per unanimitat el divendres passat instar l'ICS a realitzar un estudi de càrregues específic de la localitat de Salt. La moció va ser presentada pel grup municipal IPS-CUP, i s'hi van adherir el PSC, JxSalt i ERC.

La cupaire Marta Guillaumes va exposar la necessiat de pressionar més l'ICS perquè es torni a fer aquest estudi de càrregues i que «conseqüentment s'adeqüi el nombre de pediatres assignats al centre». Des de Vox també van estar d'acord amb la necessitat que el CAP de Salt tingui més pediatres.

Per la seva banda, el regidor de Salut de l'Ajuntament, Jesús Vilaplana, va apel·lar a l'esperança que el nou Trueta es construeixi a Salt per atraure el talent a la vila i poder cobrir aquestes places. D'altra banda, el PSC va explicar que el seu grup parlamentari ha presentat una proposta de resolució sobre la manca de pediatres a Salt a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya.