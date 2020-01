Jutjats dos acusats de segrestar una dona al seu cotxe durant sis hores

La secció tercera de l'Audiència de Girona va jutjar ahir dos homes acusats de segrestar i agredir una dona quan accedia al garatge a treure el cotxe per anar a treballar fa dos anys. Les acusacions sostenen que van immobilitzar la dona dins el vehicle, la van cobrir de roba i van emprendre una marxa de fins a sis hores des de Girona fins a Barcelona que va comprendre diverses parades i amb l'objectiu final d'arribar al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs.

Amb tot, el vehicle va ser interceptat per una patrulla d'agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que va fer parar el cotxe en veure que efectuava maniobres irregulars, i un cop aturat van advertir que hi havia una persona immobilitzada a l'interior. Per aquests fets, que van tenir lloc el juliol de 2018 al garatge d'un habitatge de Girona, les acusacions demanen setze anys de presó per tots dos processats, que tenen antecedents penals i han estat en presó provisional arran d'aquest incident.

La víctima va relatar durant el judici que a quarts de vuit del matí anava a treballar i en entrar a l'aparcament del bloc on vivia va veure que hi havia dos individus dins. «Vaig pensar que eren operaris i no en vaig fer cas», va indicar. Mentre accedia al vehicle, va rebre un cop de puny, li van extreure la bossa i se li van abraonar i la van empresonar dins el cotxe. En un intent de sortir per l'altra porta, van llençar-la a terra i «em van començar a colpejar a puntades de peu, llavors un d'ells em va agafar pel coll i no em deixava respirar», va explicar, tot afegint que «vaig pensar en tot moment que no en sortiria amb vida». Quan van aconseguir immobilitzar-la dins el vehicle, un fet que segons la víctima «era el seu objectiu inicial», van cobrir-la de peces de roba i li van col·locar la safata del maleter a sobre per cobrir-la completament. Un dels acusats se li va asseure al costat i la mantenia agafada, mentre el segon va accedir al seient del pilot i van emprendre una marxa durant sis hores. Abans de res, però, van obligar-la a escriure un missatge a la feina justificant que arribaria tard.

La víctima va indicar que tot i que durant el trajecte no va poder veure la carretera en cap moment, els acusats anaven fent referència a la ruta que seguien perquè «sabien on anaven però no sabien com s'hi anava». Així, va explicar que van fer una primera parada en què els acusats van comentar que anaven a Palamós a «deixar una càrrega». La víctima va entendre que es referien a armes. Un dels processats va sortir del vehicle i va anar a parlar amb un empresari que tenia un complex hoteler que feia pocs dies havia patit un robatori «important». L'hoteler va declarar que un dels acusats, que va reconèixer a la sala, li va dir que li donaria «informació de qui havia efectuat el robatori a canvi de diners».

El viatge va tenir una segona parada a un «bar de carretera» i, al cap d'unes hores, pel soroll que sentia la víctima va entendre que havien arribat a Barcelona. Els acusats van preguntar «en diverses ocasions» com podien arribar al barri de la Mina, però ja passada la una del migdia, quan circulaven a l'altura de la Ronda Litoral amb el carrer Josep Pla, una patrulla policial va aturar el vehicle.

Els agents que van participar en la detenció van declarar que van necessitar reforços per fer-los sortir del vehicle i que de seguida van tenir clar que era robat perquè donaven versions contradictòries de qui n'era la propietària. Tot i això van passar diversos minuts i van have d'esperar l'arribada d'una patrulla de reforç per aconseguir veure que hi havia una persona amagada sota una muntanya de roba i van poder alliberar-la. Durant tot el viatge, la víctima va estar «permanentment vigilada» i va assegurar que no va tenir «cap oportunitat de fugir». Assegura arrossegar múltiples seqüeles físiques i psíquiques arran de l'agressió i del segrest, entre les quals dolors lumbars i mandibulars.



Els acusats, desmemoriats

Els dos processats van assegurar que aquell dia havien anat a l'aparcament a «punxar-se cocaïna i prendre drogues sintètiques i marihuana», i que no recorden haver comès cap dels delictes de què se'ls acusa. «Pot ser que ho fes, però no en soc conscient perquè quan em drogo l'endemà m'oblido de tot», va explicar un d'ells.

La Fiscalia i l'Acusació Particular els fan responsables de detenció il·legal, lesions i amenaces greus. Per tot això demanen penes de fins a 16 anys i una indemnització de més de 36.000 euros.