Onze associacions de la Federació de Veïns de Girona s'alien per deposar el president

Onze associacions de veïns de Girona s'han aliat per apartar Romà Monreal de la presidència de la Federació d'Associacions de Veïns (FAV). Aquesta setmana les entitats han celebrat una reunió, en la qual han decidit «demanar una assemblea extraordinària» a la junta de la federació amb un principal punt del dia: sol·licitar «el cessament dels òrgans de govern actuals».

En un comunicat, les associacions expliquen que cal «un replantejament de l'entitat» donada la «falta de suport i confiança en el president i la junta actual» per part de la majoria d'entitats veïnals. La raó d'aquesta pèrdua de confiança són les declaracions que Monreal va fer a Diari de Girona després de ser escollit nou president de la FAV. Entre altres coses, va explicar que sortiria «per una finestra» «si anés a la reunió de la plataforma contra els talls de llum» de Font de la Pólvora perquè sap qui són. Unes paraules que van indignar les entitats.

Les associacions expliquen que no han rebut «cap resposta a les crítiques que va rebre (Monreal) de la majoria d'associacions de la FAV per les seves declaracions inicials». És per aquest motiu que ara demanen una assemblea extraordinària. També lamenten que «des del dia de la presa de possessió del nou president (a principis de desembre) no ha estat convocada cap reunió ni assemblea de l'entitat». «És obvi i evident que tots aquests fets fan que calgui un replantejament de l'entitat», conclouen. Les onze associacions que signen el manifest són: Sant Narcís, Santa Eugènia, Eixample, Pont Major, Barri Vell, Domeny-Pla de Domeny-Taialà, Vista Alegre, Pedret, Montjuïc, Pla de Palau-Sant Pau i Mas Ramada, a més de membres de la FAV.

Tot va començar al novembre, quan el també president de l'Associació de Veïns de Palau-sacosta va ser elegit nou president de la FAV. Els vuit vots que va obtenir li van servir per desbancar el president d'aquell moment, Josep Maria Castanyer, que va ostentar el càrrec durant poc més d'onze anys.

Les declaracions que va fer en aquest diari després de guanyar les eleccions van generar tota una allau de crítiques. Els veïns van exigir la dimissió de Monreal i que es convoquessin noves eleccions a la federació. Fins i tot, moltes entitats es van donar de baixa de la FAV (AV del Barri Vell, de Montjuïc i de Sant Narcís); i altres van sortir a criticar les paraules del president.

Tot i les crítiques, a principis de desembre Monreal va prendre possessió del càrrec en una assemblea tensa a Sant Ponç. Només va rebre el suport de sis associacions i va assegurar que la junta de govern avalava la presa de possessió del càrrec.

Un cop va haver pres possessió, una desena d'associacions de veïns van decidir donar-se de baixa de la federació amb l'objectiu de «no quedar-se de braços plegats, sinó crear una assemblea alternativa». Aquesta agrupació alternativa, que ara ha decidit apartar Monreal, aglutina totes aquelles associacions que han anat marxant de la federació juntament amb aquelles que no en formaven part. Cal destacar que, abans de l'entrada de Monreal, la federació comptava amb unes 17 associacions de veïns de les 39 que hi ha a tota la ciutat de Girona. Ara només en queden sis.