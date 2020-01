Uns encaputxats fan destrosses i roben la caixa d'una farmàcia

Comerços en mans dels lladres. ?A l'esquerra, la farmàcia on els delinqüents encaputxats van entrar a robar la caixa amb els diners de la recaptació. A la dreta, la botiga de Can Gibert saquejada.

Comerços en mans dels lladres. ?A l'esquerra, la farmàcia on els delinqüents encaputxats van entrar a robar la caixa amb els diners de la recaptació. A la dreta, la botiga de Can Gibert saquejada. marc martí / aniol resclosa

Uns encaputxats han robat en una farmàcia del barri de Sant Ponç de Girona. Ho van fer el dimecres a la nit, quan ja no hi havia ningú al local, i van destrossar la vidriera de l'establiment, van fer destrosses i van arrencar la caixa registradora –que té un sistema de seguretat– i es van emportar tots els diners que hi havia. L'import era elevat, però no ha transcendit la quantitat.

La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona estan investigant el succés. La mateixa policia també està indagant en un altre robatori, que va succeir la nit i matinada passada al barri de Can Gibert del Pla. En aquest cas, uns joves van forçar la persiana de la botiga de segona mà i van trencar els vidres. Un cop a dins ho van remenar tot i es van emportar els diners de la caixa, peces de bijuteria i dos televisors.

Aquests dos robatoris han tingut lloc amb poques hores de diferència i els Mossos d'Esquadra estan recopilant tots els indicis per aconseguir detenir-ne els autors.

En el primer robatori, que va produir-se quan faltaven pocs minuts per les deu de la nit, l'actuació dels lladres ha quedat enregistrada per les càmeres de vigilància que hi ha al local. S'hi veu, com en un minut, els lladres aconsegueixen entrar, robar i arrenquen fins i tot un armari del local, situat a l'avinguda de França. Per entrar, els lladres haurien utilitzat algun tipus d'eina –com un mall– per tirar a terra la vidriera del local que va quedar feta a miques. Responsables del local recorden que fa un parell d'anys els van fer un robatori de l'estil i que en aquell moment, van trobar la pedra que van utilitzar els lladres per rebentar el vidre, a dins de l'establiment.

El nou robatori ha causat molts danys al local i ahir al matí, els terballadors intentaven retornar a la normalitat.

L'altre succés, el de Can Gibert del Pla, va succeir durant la nit i matinada. Haurien actuat un parell de lladres i també van trencar el vidre del local, ubicat al carrer Finestrelles. Un cop a dins es van dedicar a remenar-ho tot. Es van emportar el contingut de la caixa, uns 25 euros. També van agafar bijuteria i dos televisors. Els responsables del local es van adonar del robatori ahir al matí quan van arribar-hi. Ahir la policia científica va anar a l'establiment a recollir proves. Entre les quals podran indagar, és el rastre de sang que va deixar algun dels autors del robatori. Aquest local és d'una entitat que es dedica a refer i reciclar productes de segona mà.