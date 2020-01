L'alcalde de Sarrià de Ter, a un pas d'anar a judici per no retirar una pancarta sobre el dret a l'autodeterminació

L'alcalde de Sarrià de Ter, Narcís Fajula, es troba a un pas d'anar a judici per haver tingut penjada una pancarta de l'ANC a la façana de l'Ajuntament durant la campanya de les municipals. El Jutjat d'Instrucció 1 de Girona, on va anar a parar la denúncia interposada per fiscalia, hi veu indicis de delicte per desobediència (inicialment, també se l'investigava per prevaricació). I ara, en una interlocutòria, en dona trasllat a les parts perquè formulin els seus escrits. El jutjat subratlla que Fajula va incomplir el requeriment de la junta electoral que obligava a retirar símbols i pancartes amb missatges "partidistes". Fajula, sosté que no va rebre mai cap notificació i que, per això, no va despenjar la pancarta. "Veig que a tots aquells qui defensem la llibertat d'expressió, ens tenen en el punt de mira", lamenta.

La causa contra l'alcalde de Sarrià de Ter per no despenjar la pancarta es va obrir arran d'una denúncia que Ciutadans va presentar a la Junta Electoral de Zona (JEZ). L'afer va anar a parar a mans de la fiscalia, que a l'octubre va citar Narcís Fajula a declarar com a investigat per desobediència i prevaricació.

La fiscalia va presentar després denúncia davant del jutjat i ara, el d'Instrucció 1 de Girona, que és on va anar a parar la causa, ha emès una interlocutòria dient que veu indicis de delicte per desobediència. A l'escrit, la jutgessa recull que l'alcalde de Sarrià de Ter va "desoir" el "deure" que tenia de despenjar la pancarta de l'Ajuntament . En concret, un cartell de l'ANC amb el lema 'Self-determination is a right, not a crime' (l'autodeterminació és un dret, no un delicte).

La interlocutòria també recull que la junta electoral va enviar un requeriment a l'Ajuntament de Sarrià de Ter, mitjançant correu electrònic, i que no va rebre resposta del consistori. El jutjat d'instrucció hi veu indicis de delicte per desobediència i, per això, en dona trasllat a les parts perquè formulin els corresponents escrits. O bé perquè presentin acusació contra l'alcalde i demanin que s'obri judici contra ell, o bé perquè sol·licitin el sobreseïment de la causa.

Això deixa Narcís Fajula a un pas d'anar a judici, perquè previsiblement la fiscalia –que és qui va interposar denúncia- tirarà endavant l'acusació contra ell. "Ningú m'ha notificat res"L'alcalde de Sarrià de Ter, com ja va fer quan va haver de declarar davant la fiscalia, ha reiterat que a ell no li va arribar cap notificació de la JEZ. I que per això va mantenir la pancarta a l'Ajuntament fins un parell de dies abans dels comicis. "No hi ha cap indici que ningú m'hagi notificat res, i això és bàsic", sosté Narcís Fajula, en referència a la suposada desobediència."Veig que ens tenen en el punt de mira", lamenta l'alcalde. I hi afegeix: "Continuen intimidant tots els qui defensem la llibertat d'expressió".