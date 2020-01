L'home que va patir un atac de cor a Girona troba el seu «àngel de la guarda»

El desfibril·lador de la plaça Catalunya que van utilitzar per reanimar Sala.

El desfibril·lador de la plaça Catalunya que van utilitzar per reanimar Sala. marc martí

El gironí Juan Sala buscava la doctora que el va ajudar, en un primer moment, a «retornar a la vida». Després de fer pública la seva cerca en aquest diari, diferents persones s'han posat en contacte amb ell

He trobat el meu àngel de la guarda», afirma en Juan Sala, el gironí que va patir el 5 de gener un atac de cor al carrer Santa Clara de Girona. Aquesta setmana, va publicar una carta al Diari de Girona per trobar la doctora que «per sort» estava al mateix lloc i el va ajudar, en un primer moment, a «retornar a la vida». «És el meu àngel de la guarda», afirma emocionat.

Després de fer pública la seva cerca, diferents persones s'han posat en contacte amb ell i li han indicat que es tracta d'una doctora gironina que actualment viu i treballa a Itàlia. «Dues persones per separat m'han indicat que es tracta d'aquesta persona, així que segur que és ella», afirma Sala. Una d'elles, a més, li ha facilitat el correu electrònic de la metgessa. Ara el gironí està preparant una carta per fer-li arribar.

Principalment, vol agrair-li, «de tot cor», la seva ràpida actuació que li va «salvar la vida». «Estic eternament agraït a aquesta persona i li vull fer saber», explica. D'altra banda, Sala dona les gràcies a la «bona gent» que té Girona perquè gràcies a ells ha pogut trobar la persona que estava buscant, després de publicar la carta en aquest diari. Destaca que la ciutat «és com un poble» i que gràcies a «diferents amics i coneguts ha pogut saber qui era la doctora» que li va «salvar la vida»,

El diumenge 5 de gener, Sala es dirigia a casa seva, situat a la plaça Catalunya, juntament amb la seva dona. Eren quarts de dues del migdia. Es van aturar uns minuts al carrer Santa Clara per saludar a uns amics. Al cap de poca estona es va començar a trobar malament i es va desplomar. Per sort, la seva dona i amics van poder subjectar-lo i no va rebre cap cop ni rascada en la caiguda.

Sala detalla que, segons el que li ha explicat la seva dona, ràpidament la doctora que passava per allà el va atendre i li va realitzar exercicis de reanimació. Membres de Protecció Civil de Girona van anar buscar el desfibril·lador DEA que hi ha a la plaça Catalunya. Fins al lloc dels fets, s'hi van desplaçar dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que van estabilitzar-lo i traslladar a l'hospital Josep Trueta, on va ser intervingut.

Després de sis dies hospitalitzat i sense cap lesió al cor, Sala torna a passejar pels carrers de Girona amb l'esperança que el seu missatge arribi al seu «àngel de la