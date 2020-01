Rebaixes de confiança

No les tenen totes però, un any més, repeteixen. Molts dels expositors del Districte 21 (abans Firarebaixa) són ja uns habituals al palau Firal de la Devesa de Girona. Observen l'entorn i hi veuen algun expositor menys i potser, també, menys visitants, però confien que, com cada any, serà rendible ser al certamen.

Fira de Girona acull, fins diumenge, la tercera edició d'aquest market amb una trentena d'expositors amb grans descomptes dels seus productes de roba de moda i complements, que inclou també cinc actuacions musicals i diverses activitats per al públic infantil.

Laia Pujol, de la botiga LaiaShop.com de Cassà de la Selva, fa diversos anys que, segons explica, ve per donar-se a conèixer, treure estocatge i acabar la temporada d'hivern per començar la de primavera. Espera que el cap de setmana s'animi i molta gent passi per la fira.

Quan se li pregunta si farà caixa a previsió respon: «Si fem el mateix que l'any passat, ja estarà bé». Més o menys té la mateixa previsió Encarnació Sitjà, de Canny Boutique de Salt, presents a Fira de Girona des de la primera edició. Assegura que aquest certamen li «arregla el mes de febrer» Respecte a aquest any, insisteix: «Esperem que ens solucioni el mes, com l'any passat». Explica que veu bé la remodelació de la fira però hi «troba a faltar» botigues.

Una visió semblant té Dolors Ventura, de Magatzems Tàlia de Cassà de la Selva, que fa uns quinze anys que va a Girona. És una de les poques que no ven roba i calçat, sinó paelles i cassoles i acaba obtenint beneficis postfira, ja que molts acaben comprant de nou, a l'establiment de Cassà.

Creu que «el Firarebaixa d'abans i el d'ara no tenen res a veure». «S'ha anat baixant com en un tobogan i nosaltres hem pogut aguantar-ho però molts altres expositors no, perquè ja no venen. Si els números no quadren, no tornen», indica. «A veure aquest any», sospira, tot recordant que «al Firestoc de Banyoles sí que ha estat un èxit».

A parer seu el nou nom de l'esdeveniment no ha ajudat: «Districte 21? Al jovent potser li crida l'atenció però en general, no crida l'atenció. El nom Firarebaixa cridava l'atenció. Hi havia molts expositors de marques punteres que venien restes i establiments de tota mena i hi havia molts més visitants», lamenta.

En les darreres edicions ha reunit uns 12.000 assistents i per la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat «aquest market d'hivern és un espai ideal per fer les últimes compres de rebaixes i per gaudir d'altres experiències».