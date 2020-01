Rebenten els vidres d'una desena de vehicles aparcats a l'avinguda de Montilivi

Uns individus es van dedicar el dimecres a la nit a rebentar els vidres d'una desena de vehicles que hi havia aparcats a l'exterior de l'avinguda Montilivi de Girona. Els lladres van robar objectes que hi havia a l'interior dels vehicles però de moment, la policia està recollint les denúncies i, per tant, els detalls del botí obtingut pels lladres encara no han transcendit.

La investigació dels robatoris a l'interior de vehicles s'està realitzant de forma conjunta entre la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra, que són a qui s'han adreçat els afectats pels fets.

Els lladres van actuar en tot tipus de vehicles, des de furgonetes fins a cotxes. Alguns d'ells van quedar sense cap de les finestres i en altres, es pot veure l'efecte dels delinqüents, que van utilitzar un objecte contundent, amb els vidres fets a miques.

Aquests robatoris arriben una setmana després que es produïssin més casos, en aquest cas en aparcaments soterrats, de la zona de Montilivi. Un dels casos en el qual es van saquejar dos vehicles es trobava a l'avinguda Pericot mentre que l'altre cas, a la zona més propera al campus de Montilivi. En el primer cas, els lladres també van rebentar els vidres dels vehicles i en un altre, els lladres es van emportar dos CDs, concretament, de la Marató de TV3.

Aquests tipus de robatoris s'han donat en altres punts de la ciutat de Girona, un dels més castigats és la zona propera a les hortes de Santa Eugènia i l'escola Maristes. Aquí en alguna ocasió els lladres han rebentat molts vehicles. La policia en un cas va detenir dos lladres que van estar fent molt mal en aquesta zona. També hi ha hagut d'altres robatoris d'aquest tipus al barri de Sant Narcís.

Fora de la ciutat, Salt també és una de les poblacions gironines on hi ha hagut més aquesta casuística, sobretot en alguns vials de la població més propers al centre històric de la població gironina.